Una encuesta muestra que el apoyo a Donald Trump disminuye un año después de su regreso al poder

La consultora de investigación global Gallup realizó una encuesta sobre el índice de aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El estudio reveló que, el mes pasado, la popularidad del mandatario descendió al 36%, por debajo del 47% que registraba al asumir su segundo mandato.

Estos resultados provienen de la encuesta realizada del 1 al 16 de octubre de 2025, que comenzó el primer día del cierre del gobierno y finalizó menos de una semana después de que entrara en vigor el cese al fuego negociado por la Casa Blanca en la guerra entre Israel y Hamas.

En palabras de Christopher Borick, director del Instituto de Opinión Pública del Muhlenberg College de Pensilvania, el estrecho margen de victoria de Trump en las presidenciales de 2024 “fue posible gracias a un grupo relativamente pequeño de votantes que estaban insatisfechos con el rumbo del país”.

"Ese grupo de votantes se ha desilusionado con Trump, ya que sus esperanzas de una vida menos costosa no se han cumplido en gran medida y sus reservas sobre el carácter y el liderazgo de Trump se han intensificado", explicó.

Algunos de los encuestados señalaron que “están satisfechos con algunos de sus programas”, pero advirtieron que “muchos no funcionan, como la inflación, que sigue presente”. Otros calificaron de “ridículas” las reiteradas declaraciones del presidente sobre su deseo de adquirir Groenlandia.

A este mismo grupo de entrevistados se les preguntó si volverían a votar al republicano. Respondieron que “depende de quién esté presente”, ya que tampoco ven a ningún candidato presidencial demócrata viable.

Entre los principales problemas, los encuestados enumeraron sus preocupaciones por el alto costo de vida y los recortes a los programas de asistencia social, cuestiones que esperaban que Trump resolviera. El apoyo electoral al presidente comenzó a disminuir en los primeros meses de su segundo mandato, iniciado en enero de 2025.

Según explicaron, Trump logró reducir el precio de la gasolina, pero señalaron que “las expectativas eran un poco más altas” y que “se esperaba que hubiera hecho más a estas alturas”. “La gente solo quiere que el gobierno funcione. No quiere caos”, sostuvieron.

De cara a las cruciales elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026, que definirán quién controla el Congreso, el presidente volvió a realizar mítines de campaña para intentar reconectar con los votantes. En paralelo, el pasado 3 de enero, Trump anunció la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y volvió a amenazar con intervenir en Groenlandia, un territorio que, según afirmó, es clave para la seguridad nacional de Estados Unidos.

La calificación del Congreso cae al 15%

La misma encuesta revela que el índice de aprobación del Congreso por parte de los estadounidenses disminuye 11 puntos porcentuales, hasta el 15%. Casi cuatro de cada cinco adultos de Estados Unidos (el 79%) lo desaprueban, mostrando una crisis severa en la desconfianza de las instituciones republicanas.

La caída se debe en gran medida a una fuerte desaprobación entre los republicanos y, en menor medida, entre los independientes. Durante el cierre del gobierno, la aprobación de los republicanos se desplomó 21 puntos, mientras que la de los independientes bajó nueve.