Luego de no recibir el Premio Nobel de la Paz, y dada su insistencia para controlar el territorio de Groenlandia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió hacia el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, y le advirtió que ya no se sentía "obligado a pensar únicamente en la paz".

"Estimado Jonas: dado que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras O MÁS, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz", reclamó el mandatario estadounidense, según una carta a la que accedió la agencia Reuters, tras la negativa del Comité Nobel noruego de otorgarle el famoso reconocimiento.

"Trump, saca tus manos de Groenlandia": multitudinaria marcha en Dinamarca

Más allá de su reclamo luego de no obtener el Premio Nobel de la Paz, el cual le fue otorgado a María Corina Machado, Trump señaló que la paz "siempre será predominante", aunque ahora puede "pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos de América".

"Dinamarca no puede proteger ese territorio de Rusia ni de China, y ¿por qué tienen un 'derecho de propiedad' de todos modos? No existen documentos escritos, simplemente un barco desembarcó allí hace cientos de años, pero nosotros también teníamos barcos que desembarcaban allí", argumentó sobre el control de Groenlandia.

El mandatario estadounidense también remarcó: "He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control total de Groenlandia".

Protestas en contra del deseo de Estados Unidos

Dada la resistencia de los países europeos a la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos, el presidente del país norteamericano también amenazó recientemente con aumentar los aranceles hasta un 25% a varios de ellos, hasta que se le permita controlar el territorio danés.

Trump amenazó con un aumento de los aranceles mientras que en Groenlandia y Dinamarca se generaban protestas multitudinarias en oposición a su deseo de controlar la isla ubicada en la entrada al Ártico. En paralelo, el mandatario estadounidense dirigió sus reclamos y amenazas a Dinamarca y varios países europeos de la OTAN.

Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a partir del 1 de febrero a un arancel del 10% sobre todos los bienes enviados a Estados Unidos y el mismo se incrementará al 25% a partir del 1 de junio de 2026, según precisó el presidente norteamericano en su red social Truth Social.

Trump amenaza a Europa con más aranceles, furioso porque se opone a la compra de Groenlandia

"Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia", advirtió Trump y añadió: "Estos países, que están jugando este juego tan peligroso, han puesto en juego un nivel de riesgo que no es sostenible ni defendible".

El presidente estadounidense sostuvo que "es imperativo que, para proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin lugar a dudas". Acto seguido, remarcó que se encuentra "inmediatamente abierto a negociar con Dinamarca y/o cualquiera de estos países".

