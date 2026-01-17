"Trump, saca tus manos de Groenlandia": multitudinaria marcha en Dinamarca

Miles de manifestantes se movilizaron este sábado por el centro de Copenhague y otras ciudades de Dinamarca bajo la consigna “Trump, saca tus manos de Groenlandia”, rechazando las reiteradas expresiones del presidente de Estados sobre la posibilidad de tomar control de Groenlandia, un enorme territorio autónomo bajo soberanía danesa. La convocatoria reunió a no solo a ciudadanos daneses, sino que participaron también muchos groenlandeses que viajaron para esa ocasión, dándole a la protesta de fuerte contenido político y simbólico.

La concentración se produjo un día después de que Trump advirtiera que “podría imponer aranceles” a aquellos países que se opusieran a su intención de avanzar sobre Groenlandia, una región estratégica por su riqueza mineral y su ubicación geopolítica en el Ártico. Las declaraciones del mandatario estadounidense reavivaron tensiones diplomáticas con Dinamarca, miembro de la OTAN.

Las marchas coincidieron además con la llegada a la capital danesa de una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos, cuya agenda incluyó encuentros con autoridades locales y que dejó explícita la distancia de sectores políticos estadounidenses respecto de la postura expresada por la Casa Blanca.

Con banderas de Dinamarca y de Groenlandia, los asistentes cubrieron la explanada frente al ayuntamiento de Copenhague con una marea de colores rojo y blanco, mientras entonaban “¡Kalaallit Nunaat!”, denominación de la isla ártica en lengua groenlandesa.

Las convocatorias se replicaron en varias ciudades. Miles de personas anunciaron su participación en movilizaciones organizadas por asociaciones groenlandesas en Copenhague, Aarhus, Aalborg, Odense y Nuuk, capital de Groenlandia. “El objetivo es enviar un mensaje claro y unificado de respeto por la democracia y los derechos humanos fundamentales de Groenlandia”, expresó la asociación Uagut en su sitio web oficial.

En Nuuk, los organizadores programaron una manifestación a las 16:00 (15:00 GMT) para repudiar los “planes ilegales” de Estados Unidos orientados a asumir el control del territorio. Los participantes anunciaron que marcharán hasta el consulado estadounidense portando banderas groenlandesas.

En la capital danesa, la movilización comenzó a las 12:00 (11:00 GMT) y contempló una parada frente a la embajada de Estados Unidos, como parte del recorrido previsto.

Rechazo social y llamados a la unidad en Dinamarca

“Los recientes acontecimientos han puesto bajo presión a Groenlandia y a los groenlandeses, tanto en Groenlandia como en Dinamarca”, afirmó a la AFP la presidenta de Uagut, Julie Rademacher, quien convocó a reforzar la cohesión interna. “Cuando la tensión aumenta y la gente entra en estado de alarma, corremos el riesgo de crear más problemas que soluciones para nosotros y para los demás. Hacemos un llamamiento a los groenlandeses, tanto de Groenlandia como de Dinamarca, para que se mantengan unidos”, sostuvo.

Desde Nuuk, el organizador Kristian Johansen explicó que la protesta buscó “demostrar que estamos actuando, que nos mantenemos unidos y que apoyamos a nuestros políticos, diplomáticos y socios”, según indicó en un comunicado difundido por los convocantes.

En la misma línea, Avijaja Rosing-Olsen, otra de las organizadoras, subrayó: “Exigimos respeto por el derecho de nuestro país a la autodeterminación y por nosotros como pueblo”. Y añadió: “Exigimos respeto por el derecho internacional y los principios jurídicos internacionales. Esta no es solo nuestra lucha, es una lucha que concierne a todo el mundo”.

De acuerdo con una encuesta publicada en enero de 2025, el 85 % de la población de Groenlandia rechazó una eventual incorporación a Estados Unidos, mientras que apenas el 6 % se manifestó a favor de esa alternativa.

EE.UU. y el debate por la seguridad en el Ártico

En Copenhague, la delegación del Congreso estadounidense mantuvo reuniones con dirigentes políticos y representantes del sector empresarial de Dinamarca y Groenlandia. En ese marco, el senador demócrata Chris Coons afirmó que no existía una amenaza concreta para la seguridad del territorio que justificara la posición sostenida por la administración Trump.

Las declaraciones respondieron a dichos previos del asesor presidencial Stephen Miller, quien había señalado en Fox News que Dinamarca resultaba demasiado pequeña para garantizar la defensa de su territorio ártico soberano.

“No existen amenazas apremiantes para la seguridad de Groenlandia, pero compartimos una preocupación real por la seguridad del Ártico en el futuro, a medida que cambia el clima, se retira el hielo marino y cambian las rutas marítimas”, declaró Coons ante la prensa.

El senador agregó: “Existen razones legítimas para que exploremos maneras de invertir mejor en la seguridad del Ártico en general, tanto en el Ártico estadounidense como en nuestros socios y aliados de la OTAN”, y precisó que encabezó la delegación enviada por el Congreso.

Trump reiteró en distintas oportunidades sus críticas a Dinamarca, aliado de la OTAN, al considerar que no realizó esfuerzos suficientes para garantizar la seguridad de Groenlandia. El presidente estadounidense sostuvo ese argumento pese a que el territorio se encuentra cubierto por el sistema de defensa de la Alianza Atlántica.

En ese contexto, los países europeos de la OTAN desplegaron tropas en Groenlandia como parte de un ejercicio militar destinado a exhibir capacidad de defensa y soberanía. “Defenderán su soberanía”, afirmó esta semana la ministra francesa de las Fuerzas Armadas, Alice Rufo.

Reino Unido, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia anunciaron el envío de contingentes reducidos para preparar futuros entrenamientos en el Ártico. Pese a la tensión, Estados Unidos también fue invitado a participar de las maniobras, según informó Dinamarca el viernes.

