El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que impondrá nuevos aranceles a países europeos si no se alcanza un acuerdo para la compra de Groenlandia, una decisión que reavivó el conflicto diplomático con aliados de la OTAN y abrió un escenario de alta tensión comercial y política. La amenaza incluye impuestos del 10% desde febrero y del 25% a partir de junio de 2026.

Según detalló el mandatario, la medida alcanzará a Dinamarca, Alemania, Francia, Reino Unido, Noruega, Suecia, Países Bajos y Finlandia, y permanecerá vigente “hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”. Trump considera al territorio ártico clave para la seguridad nacional y global de Estados Unidos.

“Hemos subvencionado a Dinamarca y a todos los países de la Unión Europea (UE) y a otros durante muchos años al no cobrarles aranceles ni ninguna otra forma de compensación”, escribió Trump en una publicación de Truth Social. “Ahora, después de siglos, es hora de que Dinamarca retribuya. ¡La paz mundial está en juego!”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Trump, saca tus manos de Groenlandia": multitudinaria marcha en Dinamarca

La amenaza de aranceles y el argumento estratégico de Trump

El presidente estadounidense justificó la medida con un discurso centrado en la seguridad internacional, el avance de China y Rusia en el Ártico y la necesidad de reforzar los sistemas de defensa estadounidenses. Además, aseguró que las capacidades de Dinamarca para proteger el territorio son insuficientes.

“Actualmente tienen dos trineos para perros como protección, uno añadido recientemente. Solo Estados Unidos de América, bajo el Presidente Donald J. Trump, puede jugar en este juego, ¡y con mucho éxito! Nadie tocará este sagrado trozo de tierra, especialmente porque está en juego la Seguridad Nacional de Estados Unidos y del mundo en general”, escribió.

Y añadió: “Es imprescindible que, para proteger la Paz y la Seguridad Globales, se tomen medidas contundentes para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápido y sin cuestionamientos”.

El mandatario también recordó que EE.UU. intenta adquirir Groenlandia desde hace más de 150 años y vinculó su interés con el desarrollo de sistemas de armas modernos y proyectos de defensa antimisiles. “Ahora, debido a la Cúpula Dorada y los Sistemas de Armas Modernos, tanto ofensivos como defensivos, la necesidad de adquirir es especialmente importante”, afirmó.

En otro tramo de su mensaje, lanzó duras acusaciones contra los países europeos: “Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia han viajado a Groenlandia, con fines desconocidos. Esta es una situación muy peligrosa para la Seguridad, Protección y Supervivencia de nuestro Planeta”.

“Estos países, que están jugando a este juego tan peligroso, han puesto en juego un nivel de riesgo que no es sostenible”, agregó. Y concluyó: “Es imprescindible que, para proteger la Paz y la Seguridad Globales, se tomen medidas contundentes para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin cuestionamientos”.

Nueva avanzada de Trump en su estrategia por Groenlandia: Estados Unidos podría cobrar aranceles a las naciones que no lo apoyen

Protestas masivas y rechazo al plan de anexión

El anuncio de Trump coincidió con protestas multitudinarias en Dinamarca y en Groenlandia, donde miles de personas salieron a las calles para rechazar cualquier intento de anexión del territorio ártico y defender el derecho de autodeterminación de su población. Las manifestaciones se multiplicaron en distintas ciudades danesas y tuvieron su punto más simbólico en Nuuk, la capital groenlandesa.

En Dinamarca, hubo movilizaciones en Copenhague, Aarhus, Aalborg y Odense. Los manifestantes expresaron su apoyo a Groenlandia y cuestionaron las amenazas económicas de Estados Unidos, en un contexto de fuerte preocupación por el impacto político y diplomático del conflicto. Muchas de las marchas coincidieron deliberadamente con la visita de senadores estadounidenses al país.

En Groenlandia, unas 5.000 personas se concentraron en Nuuk, una cifra significativa para una isla que tiene apenas 56.000 habitantes. Pese a las temperaturas bajo cero, la lluvia y las calles heladas, la protesta se desarrolló durante varias horas y fue acompañada por consignas que rechazaban cualquier negociación forzada sobre el futuro del territorio.

Los manifestantes portaron pancartas con mensajes como “Yankee, vete a casa”, “Groenlandia no está en venta” y “Groenlandia ya es grande”, en una señal clara de rechazo a la presión ejercida desde Washington. El clima fue de reclamo y unidad, con una fuerte presencia de símbolos nacionales y banderas groenlandesas.

Las protestas fueron organizadas por organizaciones groenlandesas en conjunto con la ONG ActionAid Dinamarca. “Estamos manifestándonos en contra de las declaraciones y ambiciones estadounidenses de anexar Groenlandia”, afirmó Camilla Siezing, presidenta de la Asociación Conjunta Inuit, una de las entidades involucradas en la convocatoria.

RV/DCQ