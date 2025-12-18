Julian Assange, fundador de Wikileaks, presentó una denuncia contra la Fundación Nobel por haber convertido el Premio de la Paz en un “instrumento de guerra”, acusando a la galardonada de este año, la política venezolana María Corina Machado, de incitar al Gobierno de Estados Unidos a atacar a su propio país.

Según el activista, el apoyo de la principal opositora a Nicolás Maduro “al mayor despliegue militar estadounidense desde la guerra de Irak” en las costas del Caribe, la excluye de forma categórica de los parámetros definidos en el testamento de Alfred Nobel para recibir este reconocimiento. A continuación, afirma que el premio representa un “desvío de fondos y una facilitación de crímenes de guerra conforme al derecho sueco”, y exige a las autoridades suecas el bloqueo del cheque de 11 millones de coronas (aproximadamente 1 millón de dólares) prometido a la galardonada.

Luego, en referencia al despliegue de una importante flotilla en el Caribe realizado por el presidente Donald Trump supuestamente para luchar contra el narcotráfico que, hasta ahora, provocó al menos 87 muertes, Assange expresó: “Sabían o deberían haber sabido que el desembolso del dinero del Nobel contribuiría a las ejecuciones extrajudiciales de civiles y de supervivientes de naufragios en el mar. La dotación de Alfred Nobel para la paz no puede usarse para la promoción de la guerra”. El creador de Wikileaks acompaña su denuncia con una serie de declaraciones de Machado apoyando la escalada militar de Estados Unidos en el Caribe.

La policía sueca confirmó a la agencia AFP haber recibido la denuncia. El Nobel de la Paz le fue concedido a Machado por sus esfuerzos para conseguir una transición democrática en Venezuela.

Las declaraciones de María Corina Machado sobre Venezuela

El 11 de diciembre, tras haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz, la referente política habló con la prensa en Oslo, la capital de Noruega. Consultada si apoya una posible invasión estadounidense de Venezuela, Machado contestó que “Venezuela ya ha sido invadida por agentes rusos, agentes iraníes y grupos terroristas como Hezbolá y Hamás operando libremente, coordinados con el régimen. Hay guerrillas colombianas, cárteles de drogas” que se dedican “al tráfico de personas y la prostitución”.

Y luego hizo una declaración que pareció justificar los ataques de la flota estadounidense desplegada en el Caribe contra supuestos barcos narcotraficantes: “Lo que sostiene al régimen es un sistema represor muy bien financiado con fondos que vienen del tráfico de drogas, el mercado negro de petróleo, el tráfico de armas y tráfico de personas. Hay que cortar esos flujos. Una vez que pase y se debilite la represión, se acabó. Es lo que le queda al régimen, la violencia y terror”.

Machado remarcó que “es la suma de las decisiones conscientes las que generan un 'ethos' colectivo que crea la fuerza, el poder y la valentía para luchar por la libertad y defenderla cuando la tienes. El valor llega de las cosas que verdaderamente importan en la vida, las cosas que amas. Cuando sientes que esas cosas están en peligro, la valentía aumenta. Por eso estoy convencida de que la paz es a fin de cuentas un acto de amor. Es lo que me ha traído aquí. El amor de millones de venezolanos por nuestro país, nuestra libertad y nuestros hijos”.

