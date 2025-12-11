La opositora venezolana María Corina Machado reapareció en la madrugada de este jueves en Oslo, Noruega, tras horas de incertidumbre acerca de su paradero, y aseguró que hará "todo lo posible" por volver a Venezuela.

"Por supuesto que vuelvo. Voy a estar en el lugar donde más pueda ayudar a nuestra causa", dijo en una entrevista televisiva con la periodista Lucy Hockings, de la BBC. Aseguró que conoce exactamente los “riesgos” de haber salido del país, y afirmó: "Hasta hace poco, el lugar donde creía que debía estar era Venezuela; el lugar donde creo que debo estar hoy, en nombre de nuestra causa, es Oslo". No reveló cómo llegó hasta Noruega, pero subrayó: "Muchos hombres y mujeres arriesgaron sus vidas para que yo pudiera llegar a Oslo".

La líder opositora dio cuenta de las dificultades personales que pasó: "Durante más de 16 meses no he podido abrazar ni tocar a nadie. De repente, en cuestión de horas, he podido ver a mis seres queridos, tocarlos, llorar y rezar juntos". Un rato antes, se había reencontrado con su hija y madre, Corina Parisca.

Machado vive en la clandestinidad en su país desde agosto de 2024, cuando Nicolás Maduro la acusó de orquestar un golpe de Estado y ordenó su detención, y había aparecido públicamente por última vez en una manifestación en enero de este año. Viajó de forma secreta a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz, pero por complicaciones en el traslado no llegó a tiempo a la ceremonia, en la que fue suplantada por su hija, Ana Corina Sosa.

Ante la pregunta concreta de si apoyaría una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, Machado fue elusiva. Definió al gobierno de Nicolás Maduro "no como una dictadura convencional, sino como una estructura criminal", y aseguró: "No queríamos una guerra, no la buscamos… fue Maduro quien le declaró la guerra al pueblo venezolano".

Poco después, la líder opositora se presentó en el Parlamento noruego y aseguró: "Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado". Luego reafirmó: "No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto". Remarcó que es necesario "terminar el trabajo" para establecer la democracia en su país, sin dar más precisiones. "Todo el que vive en Venezuela y quiere decir la verdad está en peligro" declaró.

