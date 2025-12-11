Los "Arquitectos de la IA" (The Architects of AI) fueron elegidos como la Persona del Año 2025 por la reconocida revista Time. Se trata de un conjunto de personas clave que impulsaron el desarrollo de la inteligencia artificial generativa que se encuentra hoy en la sociedad.

Debajo del título, la revista ilustró su portada con una fotografía donde se ven diversos directores ejecutivos de empresas tecnológicas sentados sobre una viga de acero suspendida a gran altura en un edificio de la ciudad estadounidense de Nueva York.

"2025 fue el año en que el potencial de la inteligencia artificial se manifestó en todo su esplendor, y cuando quedó claro que no habría vuelta atrás", remarcaron dentro de la publicación y destacaron: "Cualquiera que fuera la pregunta, la IA era la respuesta. Vimos que aceleraba la investigación médica y la productividad, y parecía hacer posible lo imposible".

Los protagonistas de la imagen, la cual hace referencia a la fotografía 'Lunch atop a Skyscraper' de 1932, son Mark Zuckerberg, de Meta; la directora ejecutiva de AMD, Lisa Su; Elon Musk, de Tesla, SpaceX, fundador de xAI y cofundador original de OpenAI; el director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang; Sam Altman, líder de OpenAI; Satya Nadella, de Microsoft; Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind; el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, y la codirectora del Instituto de IA de la Universidad de Stanford, Fei-Fei Li.

¿Inteligencia Artificial vs humanos?

La revista Time reconoció que "estas nuevas herramientas pueden parecer magia" y señaló: "Solo en las últimas semanas, hemos aprendido que la IA podría facilitar la comunicación con las ballenas, resolver un problema matemático sin resolver de hace 30 años y superar los modelos tradicionales de predicción de huracanes".

"Estos sistemas están mejorando a un ritmo vertiginoso, realizando tareas que antes requerían horas en segundos. Según un estudio, las capacidades de la IA se duplican casi dos veces al año. La velocidad de adopción ha sido sin precedentes", añadieron.

En la edición del año pasado los editores eligieron como "Persona del Año 2024" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un título que anteriormente recibió la cantante Taylor Swift y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, todos en solitario.

