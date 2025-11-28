La inteligencia artificial se posiciona como una nueva oportunidad para el marketing de la carne vacuna

Con el fin de analizar el avance de la inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con el marketing del sector cárnico, este medio se comunicó con el jefe del Departamento de Promoción Interna del IPCVA, Adrián Bifaretti.

“El IPCVA es el organismo que se dedica a hacer el marketing y la promoción de la carne vacuna y todas esas acciones de marketing parten de estudios de mercado”, afirmó Adrián Bifaretti. También recordó que el instituto hace más de 20 años trabaja con metodologías tradicionales como focus groups, encuestas y relevamientos de consumo, pero que la IA permitió avanzar hacia un modelo más profundo y preciso: “A partir de la aparición de la inteligencia artificial, empezamos a potenciar justamente todos los estudios tradicionales con IA”.

Las ventajas de utilizar inteligencia artificial

Asimismo, detalló que el uso de IA generativa permite analizar reacciones más representativas del público, porque se basa en millones de datos reales. “Cuando vos sometés los mismos bosquejos y maquetas a una inteligencia artificial generativa obtenés muchísima más riqueza desde el punto de vista de recomendaciones, comentarios y sugerencias”, explicó.

Uno de los cambios más fuertes aparece al analizar generaciones jóvenes. Según Bifaretti, “las emociones de los centennials y los millennials son por ahí más de carácter superficial, y lo que buscan es likes, buscan shares”. Por eso, la estrategia del IPCVA se adapta creando mensajes que maximicen viralidad y posicionamiento digital. Pero subrayó que las generaciones mayores requieren otro enfoque: “Las emociones más reflexivas, vas más a lo cotidiano y vas a tratar de trabajar más en el aumento real y viralidad”.

A su vez, remarcó un punto clave para la comunicación del sector y es la manera en que se consume información cambió radicalmente. “Cuando se le pregunta a ChatGPT por algún tema, hay que ver ahora cómo nos posicionamos dentro de ChatGPT y no tanto en los buscadores tradicionales”, señaló.

La ayuda de la IA en el día a día

Aunque el enfoque del IPCVA está puesto en comunicación y consumidores, el entrevistado destacó que la IA productiva también avanza con fuerza. “El 20% de los veterinarios dijo que estaba usando IA como un apoyo a sus tareas diarias”, mencionó, basándose en una encuesta con feedlots.

También explicó que en la actividad hay un enorme potencial, desde drones que detectan comportamientos anómalos de animales hasta modelos que ajustan dosis de antibióticos según peso y temperatura. “Es impresionante la cantidad de datos que te genera un feedlot en minutos”, aseguró.