Trump amenaza a Europa con más aranceles, furioso porque se opone a la compra de Groenlandia

El presidente estadounidense Donald Trump se mostró indignado con los países europeos que se oponen a que adquiera Groenlandia, y por ese motivo amenazó a varios de ellos con aranceles de hasta el 25% hasta que se logre la compra del territorio danés.

Las amenazas de Trump se produjeron este sábado, mientras miles de personas protestaban en Groenlandia y Dinamarca contra su deseo de adquirir la isla rica en minerales en la puerta de entrada al Ártico.

El presidente estadounidense dirigió su ira hacia Dinamarca, otro miembro de la OTAN, así como hacia varios países europeos que han desplegado tropas en los últimos días en el vasto territorio autónomo con una población de 57 mil habitantes.

Si se hicieran realidad, las amenazas de Trump contra los socios de Washington en la OTAN crearían una tensión sin precedentes dentro de la alianza.

A partir del 1° de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un arancel del 10% sobre todos los bienes enviados a Estados Unidos, dijo Trump en una publicación en su red social Truth Social.

“El 1° de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25%. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia“, escribió. “Estos países, que están jugando este juego tan peligroso, han puesto en juego un nivel de riesgo que no es sostenible ni defendible”, dijo Trump.

“Por lo tanto, es imperativo que, para proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin lugar a dudas”, apuntó Trump, y agregó que estaba “inmediatamente abierto a negociar con Dinamarca y/o cualquiera de estos países”.

Desde que regresó a la presidencia, Trump utilizó los aranceles como arma para obtener lo que quería. En este caso, no está muy claro qué autoridad invocaría para imponer tarifas de hasta el 25%.

Ya aplicó amplios aranceles a productos de prácticamente todos sus socios comerciales, para abordar lo que Washington considera prácticas comerciales desleales y como herramienta para presionar a los gobiernos sobre las preocupaciones estadounidenses.

Washington y la Unión Europea llegaron a un acuerdo el verano pasado para reducir los aranceles estadounidenses sobre productos europeos clave, acuerdo que actualmente se está implementando.

Seguridad. Trump insiste en que EE.UU. necesita Groenlandia para su “seguridad nacional”. También afirma que Dinamarca es incapaz de garantizar la seguridad del territorio, especialmente frente a China y Rusia.

Lo que le molestó al mandatario norteamericano es que varios países europeos, justamente a los que aplica aranceles, enviaran tropas a Groenlandia en este momento tan crítico.

El gobierno de Emmanuel Macron dijo que los ejercicios militares en Groenlandia fueron diseñados para mostrar al mundo que defenderán el territorio. Dinamarca, más diplomática, sostuvo que se había invitado a EE.UU. a unirse al simulacro.

La intención del mandatario estadounidense de quedarse con la isla en el Ártico es rotundamente rechazada por los groenlandeses, de los cuales el 85%, según la última encuesta, se opone a la incorporación del territorio a Estados Unidos. Solo el 6% se mostró a favor.

Ayer, las manifestaciones en contra fueron masivas. En Nuuk, la capital de Groenlandia, miles de personas, incluido el primer ministro del territorio, Jens-Frederik Nielsen, ondearon banderas, corearon consignas y cantaron canciones tradicionales.

Muchos llevaban gorras con las palabras “Make America Go Away” (Hagan que América se vaya), una referencia al eslógan de Trump “Make America Great Again” (Haga que América vuelva a ser grande).