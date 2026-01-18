La Fiscalía General de Estados Unidos no investigará al agente de ICE que mató a una mujer en Minneapolis

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, manifestó este domingo que su oficina no tiene intención de investigar por el momento al agente federal de inmigración que mató a Renee Good el pasado 7 de enero. Siguiendo la versión oficial, el agente actuó en defensa propia porque la mujer intentó atropellarlo con su vehículo.

"Nosotros no vamos a investigar cada vez que un agente se defiende frente a alguien que pone su vida en peligro", indicó Blanche en declaraciones a Fox News. "Nunca lo hacemos y nada tiene que ver con lo que ha ocurrido en Minneapolis", agregó el fiscal general adjunto.

Irán restablece parcialmente el acceso a internet, mientras el ayatola pide más represión

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Blanche aseguro que no cederá a las “presiones” del gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, quien pidió la apertura de la investigación y la colocación entre el Departamento de Justicia y la Policía local para compartir información sobre el accidente.

"Investigaremos cuando sea apropiado investigar y este no es el caso. No era el caso cuando ocurrió y no es el caso hoy", sostuvo Blanche. Y culmino: "Si las circunstancias cambian, lo haremos, pero no vamos a ceder. Si llega la hora, lo haremos, pero esa hora no ha llegado".

Por su parte, organizaciones como Human Rights Watch denunciaron que lo ocurrido fue un “asesinato injustificado” y que los videos del hecho demuestran que Good en ningún momento utilizó su auto contra el agente.

Mientras se discute la legalidad del asunto, según informaron medios locales este domingo, el Pentágono ordenó a 1.500 soldados estadounidenses prepararse para un posible despliegue en un estado sacudido por la inestabilidad generada por la represión migratoria.

Incendios fuera de control en el sur de Chile: 16 muertos y más de 50 mil evacuados

Los preparativos se producen días después de que el presidente Donald Trump amenazara con invocar la Ley de Insurrección, que permite el uso del ejército para reprimir la "rebelión armada" o la "violencia doméstica", aunque un día después declaró que no era necesario hacerlo de inmediato.

La Ley de Insurrección se invocó por última vez en Estados Unidos hace más de 30 años, y cualquier medida del gobierno federal en desplegar militares agravaría el enfrentamiento entre la Casa Blanca y las autoridades locales de Minnesota. Multitudes de manifestantes se enfrentaron con agentes de inmigración en la ciudad más importante del medio oeste, espacialmente desde el asesinato de Renee Good el pasado 7 de enero.

El sábado, el Departamento de Seguridad Pública de Minnesota informó que, por orden del gobernador Tim Walz, la guardia nacional estatal se había movilizado para apoyar a las agencias locales de seguridad pública y de gestión de emergencias. Como gobernador, Walz tiene la autoridad para desplegar la reserva militar estadounidense del estado durante emergencias.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, describió el domingo a los 3.000 agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del control fronterizo que implementan la ofensiva de Trump contra la inmigración ilegal como una "fuerza de ocupación que literalmente ha invadido nuestra ciudad".

BGD