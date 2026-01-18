Lula cuestionó el bombardeo de EE.UU. a Venezuela y rechazó el “neocolonialismo” en América Latina

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó una dura advertencia contra las intenciones hegemónicas de Estados Unidos en América Latina y rechazó cualquier forma de “neocolonialismo”, al cuestionar el bombardeo sobre Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro. Lo hizo a través de un artículo de opinión publicado este domingo en el diario estadounidense The New York Times.

En el texto, titulado “Este hemisferio nos pertenece a todos”, Lula repudió sin mencionarla de forma directa la llamada Doctrina Donroe, una reinterpretación impulsada por el Gobierno de Donald Trump de la histórica Doctrina Monroe, que desde 1823 buscó establecer la supremacía de Estados Unidos sobre el continente americano.

“El uso de la fuerza jamás nos acercará a la paz ni a la seguridad”, escribió el mandatario brasileño, al tiempo que llamó a respetar las instituciones multilaterales y el orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial.

Lula: “No seremos serviles a proyectos hegemónicos”

Lula, enfático, marcó los límites de la política exterior brasileña frente a Washington: “No seremos serviles a proyectos hegemónicos. Construir una región próspera, pacífica y plural es la única doctrina que nos sirve”.

Además, consideró que los bombardeos estadounidenses en territorio venezolano y la detención de Maduro, ocurridos el 3 de enero, representan “el capítulo más lamentable de la continua erosión del derecho internacional”.

El presidente brasileño sostuvo que, si bien los gobernantes deben rendir cuentas ante sus pueblos, “no es legítimo que otro Estado se arrogue el derecho de hacer justicia”. A su entender, cuando el uso de la fuerza deja de ser excepcional y se convierte en norma, “la paz, la seguridad y la estabilidad global quedan en riesgo”.

Lula advirtió además que las acciones unilaterales generan efectos colaterales graves: desorganizan el comercio internacional, desalientan las inversiones, aumentan los flujos migratorios y debilitan la capacidad de los Estados para enfrentar el crimen organizado.

El mandatario calificó como “preocupante” que Estados Unidos traslade inestabilidad a América Latina y el Caribe, una región que —remarcó— ha buscado resolver sus conflictos a partir de la igualdad soberana, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

“En más de 200 años de historia independiente, esta es la primera vez que América del Sur sufre un ataque militar directo de Estados Unidos”, subrayó.

Al cierre de su columna, Lula llamó a construir una agenda internacional basada en la cooperación y no en la coerción: “Los líderes de las grandes potencias deben comprender que un mundo de hostilidad permanente no es viable. Por más fuertes que sean, no pueden sostenerse solo en el miedo”.

“El futuro de Venezuela, como el de cualquier país, debe permanecer en manos de su pueblo. Solo un proceso político inclusivo, conducido por los propios venezolanos, permitirá un futuro democrático y sostenible”, concluyó.

