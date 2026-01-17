La Corte Suprema de Brasil rechazó un nuevo pedido de prisión domiciliaria para Jair Bolsonaro

El Supremo Tribunal Federal (STF) rechazó este sábado una solicitud de prisión domiciliaria a favor del expresidente Jair Bolsonaro, al considerar que el pedido fue presentado por un abogado que no integra su defensa técnica.

La decisión fue firmada por el juez Gilmar Mendes, quien sostuvo que el habeas corpus “ni siquiera fue interpuesto por la defensa técnica del paciente”, en referencia al requerimiento presentado por el abogado independiente Paulo Emendabili Barros de Carvalhosa.

En su resolución, Mendes remarcó que la jurisprudencia del propio STF no admite la tramitación de habeas corpus dirigidos contra decisiones de otros jueces del mismo tribunal. Aceptar ese planteo, advirtió, implicaría una “indebida sustitución de la competencia natural” de la Corte y podría vulnerar el principio del juez natural.

El recurso cuestionaba decisiones adoptadas por el juez instructor del proceso, Alexandre de Moraes, quien el viernes remitió el caso a Mendes tras declararse impedido para analizarlo, dado que figuraba como autoridad señalada en la presentación.

Bolsonaro fue condenado por el STF el 11 de septiembre de 2025 a 27 años y tres meses de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado contra el presidente Lula da Silva, en enero de 2023, un fallo considerado histórico en la justicia brasileña.

En los últimos días, el exmandatario fue trasladado desde una celda en el edificio de la Policía Federal a un anexo de la cárcel de máxima seguridad de Papuda, en Brasilia. El cambio se produjo tras un pedido de su esposa, Michelle Firmo, con el argumento de facilitar atención médica permanente, luego de una intervención quirúrgica por una hernia realizada a comienzos de 2026.

