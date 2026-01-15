Disputa salarial en Santa Cruz fracturó el Poder Judicial por un aumento del 42 por ciento para los jueces

En enero, en plena feria judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Daniel Mariani, ordenó frenar un incremento salarial que había firmado días atrás.

La resolución de Mariani instruyó a la Administración General judicial a no liquidar el aumento del 42% dispuesto por cuatro miembros de la Corte provincial. Según el magistrado la medida carece de legitimidad porque “se tomó sin contar con la mayoría mínima del cuerpo” y, por tanto, resulta “inexistente y carente de toda validez”.

El origen de la disputa por el aumento data del mes de agosto, cuando la Legislatura provincial amplió de cinco a nueve los miembros del máximo tribunal de justicia. A los cuatro nuevos integrantes los propuso el gobernador Claudio Vidal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Este martes, Vidal criticó la suba salarial. En la red social X repudió el aumento: “$24.000.000. Eso es lo que se autoaumentan en el Tribunal Superior de Justicia. Un acto de burla y una falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz. 30 años cómplices del saqueo, hoy atrincherados en privilegios. Eso no es Justicia. Es encubrimiento del pasado y bloqueo del futuro”.

Provincias Unidas reunió a seis gobernadores en Chubut y apuntó al 2027 para consolidarse como alternativa

La resolución que otorgó el aumento fue suscripta por cuatro de los nueve jueces: Reneé Fernández, Paula Ludueña, Alicia Mercau y Fernando Basanta, quienes a su vez desconocen la reforma judicial del gobernador Vidal.

Impugnación a la reforma judicial

Luego de la aprobación de la reforma judicial en la Legislatura que aumentó de cinco a nueve los integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el juez Marcelo Bersanelli consideró admisible el amparo presentado por el gremio judicial y dispuso medidas cautelares que suspendieron por 10 días el tratamiento de las ternas remitidas por el Ejecutivo provincial.

"¿Cuál es el límite, CFK?": el gobernador de Santa Cruz denunció un “golpe judicial” orquestado por Cristina y Máximo Kirchner

Pese a la medida cautelar, la mayoría oficialista en la Legislatura aprobó en una sesión extraordinaria la designación de Sergio Acevedo y José Antonio González Nora como nuevos miembros del Tribunal, quienes prestaron juramento al día siguiente.

A mediados de diciembre, los mismos cuatro vocales que impulsaron el aumento ya habían declarado inconstitucional la ampliación del tribunal. Para alcanzar la mayoría necesaria de cinco miembros, convocaron a un juez subrogante. El fallo está actualmente bajo apelación por parte de los nuevos vocales y la Fiscalía de Estado, lo que mantiene la decisión en suspenso.

Doble comando

A partir de octubre, tanto Mariani como Fernández firmaron resoluciones como presidentes. Mariani tomó juramento a los nuevos vocales y Fernández ordenó a los jueces a desacatar las directivas de Mariani.

Además de Acevedo y González Nora, el resto de los jueces designados para ampliar el TSJ de Santa Cruz son Gabriel Contreras y Juan De La Vega.