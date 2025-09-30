Provincias Unidas reunió a seis gobernadores en Chubut y apuntó al 2027 para consolidarse como alternativa

Los gobernadores de Chubut, Santa Cruz, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Jujuy participaron este martes en Puerto Madryn del segundo encuentro de Provincias Unidas, un espacio político que busca consolidarse como alternativa nacional frente al gobierno de Javier Milei. A la reunión también se sumó el exgobernador y candidato a diputado nacional por Córdoba, Juan Schiaretti, quien destacó que “gobernar es crear trabajo y cuidar a la gente, no inducir la recesión a martillazos para bajar la inflación”.

La agenda comenzó con una visita a la planta de aluminio de ALUAR y continuó con un acto central en el Hotel Rayentray, seguido de una conferencia de prensa transmitida en vivo. En sus intervenciones, los mandatarios remarcaron que todas sus provincias alcanzaron equilibrio fiscal, pero advirtieron que “el ajuste por sí solo no resuelve los problemas de la gente si no se acompaña con equilibrio social, empleo e industria”.

El anfitrión, Ignacio Torres, sostuvo que “estamos cansados de elegir entre los que abandonan la obra pública y los que se la afanan”, y pidió una dirigencia que “llame a la unidad nacional” y se anime a dialogar para defender los intereses del interior. En la misma línea, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, denunció que “este gobierno está exterminando la posibilidad de que el país salga adelante y desconoce por completo la realidad del interior”.

El protagonismo cordobés

Schiaretti cuestionó las trabas comerciales impuestas por Estados Unidos a la producción de aluminio y advirtió que el kirchnerismo “ya se apaga como una llamita”, mientras que el país necesita “una nueva alternativa que pueda competir con Milei y que exprese lo que su modelo no expresa”.

Por su parte, Martín Llaryora definió a Provincias Unidas como “una coalición distinta, de sentido común y profundamente federal”, que surge del interior para enfrentar “la timba financiera” y poner en el centro el trabajo, la producción, la salud y la educación.

El encuentro también funcionó como plataforma de apoyo a las candidaturas legislativas de octubre. Con la mirada puesta en el Congreso, los gobernadores insistieron en la necesidad de construir un bloque federal robusto que logre frenar medidas consideradas regresivas y abra paso a políticas de desarrollo equilibrado para todas las regiones del país. En este sentido, remarcaron que el voto de octubre será decisivo para “recuperar la voz del interior en la agenda nacional”.

Además, se destacó la presencia de legisladores nacionales, intendentes y exmandatarios provinciales, entre ellos Juan Schiaretti, quien fue presentado como articulador de consensos dentro del espacio. El encuentro en Chubut fue leído por analistas políticos como un gesto de cohesión de Provincias Unidas, que busca consolidarse como un tercer polo electoral y ofrecer a los votantes una opción distinta frente a la polarización entre Milei y el kirchnerismo.

El horizonte en el 2027

No solo hubo un mensaje para las próximas elecciones legislativas, también una mirada a largo plazo. Fue Llaryora quien dejó la frase que marcó el acto: “Ahora vamos por el Congreso, y en 2027 vamos a poner un presidente federal que cambie la Argentina”, en un claro anticipo de las aspiraciones presidenciales del espacio.