Israel rechazó la Junta Ejecutiva para la Paz en Gaza impulsada por Donald Trump

Israel rechazó la composición de la Junta Ejecutiva para Gaza anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, reclamó explicaciones por la inclusión de funcionarios de Turquía y Qatar. Según informaron agencias internacionales, el desacuerdo sería por los complejos vínculos con el conflicto de Medio Oriente de ambos países. En un comunicado, la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que el anuncio “no fue coordinado con Israel” y que “contradice la política del gobierno israelí”.

Desde Estados Unidos se informó esta semana la creación de una comisión palestina encargada de la administración cotidiana de Gaza, junto con un comité ejecutivo integrado por expertos internacionales que supervisarán el proceso. Según indicaron, el objetivo es conformar un grupo de fuerte peso político y capacidad de influencia tanto sobre Israel como sobre Hamás.

Trump firmará el acuerdo de paz de Medio Oriente en Egipto, junto a líderes de más de veinte países

Entre los nombres anunciados figuran el ex primer ministro británico Tony Blair; el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, Jared Kushner, yerno de Trump, Marc Rowan, director ejecutivo de Apollo Global Management, Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, el empresario chipriota-israelí Yakir Gabay, y la política neerlandesa Sigrid Kaag. También fue incluido el presidente argentino Javier Milei, quien participará de la Junta de la Paz impulsada por Trump.

Además, se suman representantes integran como Ali Al Thawadi, conformante del órgano el diplomático qatarí, el general egipcio Hassan Rashad, y la ministra de Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Reem al Hashimy.

“La Junta contribuirá a respaldar una gobernanza eficaz y la provisión de servicios que promuevan la paz, la estabilidad y la prosperidad del pueblo de Gaza”, señaló la Casa Blanca en su comunicado oficial.

Quiénes integran la Junta por la Paz en Gaza a la que Trump invitó a Milei a formar parte

El Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía es una figura central del debate. Aunque mantiene una relación tensa con Israel, conserva canales abiertos con Hamas, lo que la configura como actor clave para presionar al grupo a desarmarse.

El 16 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como presidente fundador del Consejo de Paz, envió una carta invitando a nuestro presidente Recep Tayyip Erdogan a convertirse en miembro fundador”, escribió en la red social X Burhanettin Duran, director de Comunicación de la presidencia turca. Hasta el momento, Erdogan no se pronunció públicamente sobre la invitación.

