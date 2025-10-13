El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó al lujoso balneario Sharm el Sheij, en Egipto, para liderar la firma del acuerdo de paz entre Hamás e Israel junto al presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi. Allí lo esperan ya los líderes de 20 países, entre ellos Emmanuel Macron (Francia), Keir Starmer (Gran Bretaña), Pedro Sánchez (España), Giorgia Meloni (Italia), Friedrich Merz (Alemania) y Recep Tayyip Erdogan (Turquía). Erdogan tuvo un rol clave en la negociación del acuerdo de paz; Turquía albergó a líderes políticos de Hamás durante años.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, finalmente no será parte de la cumbre. Trump se despidió de él al pie de su avión, el Air Force One. También participan de la cumbre líderes del mundo árabe como el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y el rey Abdalá de Jordania. Se espera que Jordania y Egipto entrenen a la nueva fuerza de seguridad palestina. Y serán de la partida también el secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente de la Unión Europea, António Costa..

Trump en el parlamento de Israel: “Es el fin de una guerra, el fin de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza”

Este lunes, Hamás devolvió con vida a veinte rehenes israelíes que llevaban dos años secuestrados en Gaza, e Israel empezó a liberar a decenas de presos palestinos.

Donald Trump fue ovacionado en el parlamento israelí, el knesset, donde declaró que la guerra terminó y que este momento representa un nuevo amanecer para Medio Oriente.

