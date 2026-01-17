Quiénes integran la Junta por la Paz en Gaza a la que Trump invitó a Milei a formar parte

La Junta por la Paz en Gaza, anunciada esta semana por la administración de Donald Trump, quedó formalmente constituida como un organismo internacional destinado a coordinar la estabilización política, la reconstrucción institucional y el desarrollo económico del territorio palestino tras el conflicto armado. El esquema combina figuras políticas de primer nivel, referentes financieros y responsables operativos en el terreno, en una estructura diseñada para una transición prolongada.

En ese marco, el presidente argentino Javier Milei fue invitado a integrar la Junta como jefe de Estado, junto a otros líderes internacionales. También fue convocado el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, quien confirmó públicamente haber recibido la propuesta.

El consejo ejecutivo fundador

El núcleo de poder del organismo estará concentrado en un consejo ejecutivo fundador de siete miembros, integrado por funcionarios y referentes con peso directo en la política exterior, la diplomacia y las finanzas globales.

Entre sus integrantes figuran:

- Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, encargado del diseño político-diplomático del proceso.

- Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido, con experiencia previa como enviado especial del Cuarteto para Medio Oriente.

- Jared Kushner, yerno de Trump y ex asesor presidencial, con un rol central en negociaciones regionales durante el primer mandato republicano.

- Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente.

- Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, responsable del esquema financiero y de reconstrucción.

- Marc Rowan, director ejecutivo de Apollo Global Management, vinculado a la captación de inversiones privadas.

- Robert Gabriel, asesor del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El propio Trump presidirá el consejo, que tendrá a su cargo la supervisión estratégica del proceso y la asignación de responsabilidades sectoriales.

El rol de Milei y la dimensión política internacional

Según la Casa Blanca, la invitación a Milei se inscribe en la búsqueda de respaldos políticos internacionales que acompañen la transición en Gaza. La participación argentina no implica una función operativa directa, pero sí un respaldo político y diplomático a la iniciativa, en línea con el alineamiento estratégico del gobierno argentino con Washington.

Además de Milei y Erdogan, desde la administración estadounidense anticiparon que otros líderes serán incorporados en las próximas semanas, ampliando el perfil internacional del organismo.

Quién conducirá la transición en Gaza

La conducción operativa de la Junta estará en manos de Ali Sha’ath, exviceministro de la Autoridad Palestina, quien fue designado presidente ejecutivo del organismo. Tendrá a su cargo la restauración de los servicios públicos básicos, la reconstrucción de las instituciones civiles y la normalización de la vida cotidiana en Gaza.

Ingeniero civil de formación, Sha’ath fue definido por la Casa Blanca como un perfil técnico y pragmático, orientado a sentar las bases de una gobernanza autosuficiente a largo plazo.

En el terreno, la Junta contará con el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov como enlace permanente con el Comité Nacional para la Administración de Gaza. Su función será coordinar la implementación de las decisiones del organismo en materia de gobernanza, reconstrucción y desarrollo.

El componente de seguridad estará a cargo del brigadier general Jasper Jeffers, designado como comandante de la Fuerza Internacional de Estabilización. Su misión será garantizar el alto el fuego, facilitar la ayuda humanitaria y avanzar en el proceso de desmilitarización del territorio.

Un diseño pensado para el largo plazo

Desde Washington señalaron que la Junta por la Paz en Gaza fue concebida como un mecanismo de intervención prolongada, que combine respaldo político internacional, reconstrucción económica y control de seguridad, evitando esquemas transitorios de corto plazo.

La inclusión de figuras políticas, financieras y técnicas apunta a consolidar un proceso que, según la Casa Blanca, demandará años y requerirá tanto capital internacional como legitimidad diplomática sostenida.

