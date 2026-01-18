Argentina superó en inflación a Brasil, Chile y Uruguay

El aumento de precios del 2,8% en diciembre implicó un séptimo mes consecutivo de aceleración, lo que tiñó el estandarte libertario de ganarle la pelea a la inflación. De hecho, en la región Argentina lidera los rankings de mayores subas, solo superado por Venezuela, que alcanzó nuevos picos presionada por las sanciones económicas y los ataques militares de Estados Unidos.

A favor de Javier Milei, el dato acumulado es bueno en la comparación con la historia reciente. Cerró 2025 con 31,5% y logró así su nivel más bajo en ocho años, cuando había rozado 25%. Por eso el Presidente salió a celebrarlo a las redes sociales.

No obstante, este incremento vale la pena analizarlo en detalle porque sigue lejos de los estándares internacionales. La inflación en todo 2025 apenas superó el 4,2% en Brasil y logró un mínimo desde 2018. Los precios subieron 0,3% en diciembre bajo el mando de Luiz Inácio “Lula” Da Silva. El país gobernado por el “comunista” –como lo calificó Milei– cerró con una cifra que se encuentra dentro del techo de la meta fijada por el Banco Central (3% con un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales).

A la vez, los aumentos quedaron en el 3,5% en Chile y 3,6% en Uruguay. Los niveles son los más bajos en cinco y 24 años, respectivamente.

Así, si al 2,5% de noviembre se le incorpora el 2,8% de diciembre, los precios subieron en Argentina en solo dos meses más que en un año en las principales economías vecinas de la región. Al compararlos, la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia recuerda que, a mediados de 2025, la calma cambiaria y nominal no se pudo mantener. El dólar avanzó casi 15% en el período. Para intentar frenar la espiral, el Banco Central vendió US$ 1.100 millones en tres ruedas en septiembre y el Tesoro US$ 2.650 millones en dos meses. A esto se le sumaron los US$ 2.500 millones que ofreció Estados Unidos y los US$ 7.000 millones que adelantó el campo durante la eliminación temporal de retenciones.

El cierre del año fue también agitado, con una inflación que promedió 2,6% en el último trimestre y una aceleración constante. Más importante aún, los incrementos se dieron en el IPC núcleo, que excluye a los bienes y servicios regulados y estacionales, y “por tanto, muestra un carácter más persistente y resiliente, terminó el año en ascenso. Para el año que comienza esto sería un foco de tensión, por su componente inercial”, advirtió la entidad.

Pelea por escribir la historia. La Libertad Avanza acostumbra a endilgarle a la gestión de Alberto Fernández el aumento de diciembre de 2023, que incluyen los 21 días que gobernó Milei. Tras el IPC anual, la senadora bonaerense Malena Galmarini cruzó a la presidenta del bloque violeta en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez. La libertaria subió un gráfico comparativo desde 2020, donde responsabiliza al exministro Sergio Massa por un 211% de inflación en 2023.

Por X, la esposa del exfuncionario le respondió que “los 25 puntos de diciembre ‘23 son suyos! Metieron una devaluación del 120% a horas de llegar al gobierno”. Sobre el resto de los años hasta 2017, lanzó: “Aclaremos la participación indispensable de Luis Caputo en la mitad de esos años! Antes y después del gobierno de Alberto Fernández! Casualidad o causalidad?”.