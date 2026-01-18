El cruce entre Caputo y Pichetto por los autos eléctricos de China

Aunque hay hermetismo desde BYD, la marca de autos eléctricos que es quien trae desde China los vehículos que desembarcarán esta semana en Zárate, fluye por muchas arterias de la comunicación que en los próximos días ingresarán 7 mil unidades al país, al punto que hasta el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto se hizo eco de la información y salió en sus redes sociales a criticar la decisión oficial de “financiar importaciones que destruyen el trabajo argentino”.

Ante el posteo de Pichetto, el ministro de Economía Luis Caputo, buscó aclarar algunos conceptos al responder las críticas de Pichetto y aseguró que el esquema de importación sin arancel de autos híbridos y eléctricos fue acordado con las terminales, tiene cupo limitado y permitió bajar precios, ampliar la oferta y acompañar el desarrollo productivo local.

Caputo remarcó que solo dos modelos de autos se producen actualmente en el país –el Peugeot 2008 y el Fiat Cronos– y que la industria automotriz argentina está estructuralmente orientada a la producción de camionetas.

Según explicó, el 70% de esa producción se exporta, lo que confirma el perfil exportador del sector y desarma la idea de que la medida afecte a la fabricación local de autos. El ministro subrayó que la importación de vehículos híbridos y eléctricos sin arancel no fue una decisión unilateral, sino que se consensuó con la propia industria automotriz.

En ese sentido aclaró que el esquema contempla un límite de 50 mil unidades por año, de las cuales solo la mitad puede corresponder a marcas chinas. En términos de mercado, ese volumen representa menos del 5% de los patentamientos registrados en 2025, por lo que su impacto es acotado.

Caputo sostuvo que la medida ayudó a que los precios de los autos en Argentina convergieran hacia los valores de los países vecinos, e incluso quedaran por debajo en algunos segmentos. Este proceso, explicó, corrigió distorsiones históricas del mercado automotor local y mejoró el acceso de los consumidores a vehículos más modernos y eficientes. Desde el inicio de la actual gestión económica, Luis Caputo ha mantenido varios episodios de tensión con las terminales automotrices, principalmente en torno a precios, importaciones y reglas de competencia.

En cuanto al barco de BYD que traslada los vehículos, oficialmente desde la marca se negaron a dar precisiones a PERFIL por el momento, aunque definieron que eso se comunicará el lunes a los medios.

De todos modos, entre la información que se ha compartido en las últimas horas se señala que el buque de la automotriz BYD entrará a la terminal TZ1 del puerto de Zárate el domingo a última hora y comenzar la descarga de autos al día siguiente.

El barco tiene capacidad para 7 mil unidades, lo que no significa que esté transportando esa carga hacia la Argentina, aunque si trascendió que se trata de una cifra elevada de autos. La marca cuenta con ocho buques similares, lo que eleva su capacidad de traslado a unas 56 mil unidades, al tiempo que baja los costos de logística.

Vale recordar que la automotriz llegó al país en octubre pasado, y se instaló con sus oficinas directas de la casa matriz en CABA, sin intermediarios.