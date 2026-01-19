Chaqueño Palavecino: "Me pegan por haber cantado con Milei, dicen que cobré y es injusto"

El "Chaqueño" Palavecino se refirió a la controversia que se desató luego de cantar a dúo con el presidente Javier Milei durante el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el cantor salteño aseguró que la invitación fue espontánea, negó haber cobrado un extra por esa participación y sostuvo que las críticas “lastiman” porque desvían la atención de la cultura popular y la generación de trabajo.

Oscar "El Chaqueño" Palavecino es un cantante y compositor de folklore, de los más destacados de la República Argentina. Cuenta con 40 años de carrera y con más de 28 proyectos discográficos. Entre sus éxitos más emblemáticos se encuentran Amor salvaje y La ley y la trampa. Antes de su éxito masivo trabajó como lustrabotas y fue chofer de ómnibus de larga distancia, oficio que combinaba con su pasión por el canto. Recientemente cumplió 32 años consecutivos presentándose en el Festival Nacional de Doma, celebrando además el 60° aniversario del evento, donde cantó a dúo con el presidente Javier Milei.

Show de Milei en Jesús María: cantó "Amor salvaje" con el 'Chaqueño' Palavecino

Estamos muy interesados en que nos cuente cuál es su balance del Presidente como cantor.

Estoy en Mendoza ahora, en este momento, haciendo los quehaceres de uno y atendiendo a la prensa, que no son pocos.

Me imagino, porque se puso en el centro de la escena al cantar con el mismísimo Presidente, acostumbrado a escucharlo cantar rock y, de pronto, folklore.

Sí, el cantor canta un poco de todo, nada más que elige qué quiere ser. El gobernador de Salta siempre canta con nosotros también. El canto es eso. No sé por qué se armó tanto revuelo, porque me pidió el tema, lo invité y cantó, y para mí es un gusto. No todos tienen la posibilidad de cantar con el Presidente, obviamente.

¿Y por qué cree que eligió ese tema?

Porque es muy conocido dentro de los temas clásicos. Es uno de los más conocidos del repertorio mío y hoy ya lo cantan todos. Es más, lo hemos grabado en forma criolla y también lo hemos grabado en forma de cuarteto. Lo van grabando de varias formas porque es un tema que se va haciendo conocido, como "Cuando suena mi guitarra", que es de Polo Campos, que es un peruano, o "Caballo viejo", que es de Simón Díaz, que es un venezolano. Son temas muy clásicos. Este se va postulando para ser universal de esa manera.

¿Cómo lo vio a él como cantante?

Se defiende. Si se dedicara a cantar, se va a defender. Está entonado y tiene potencia. Entonces, si se dedicara a hacerlo, yo estoy seguro de que lo haría bastante bien.

O sea, que podría vivir de eso...

No sé, porque del canto no se sabe. Hay muchos profesionales que son buenazos, que les va muy bien, pero no pueden vivir a veces profesionalmente. Vos podés cantar. Ahora, si vos lo elegís como para vivir profesionalmente, decir “yo con esto me salvo”, estamos equivocados.

Muy interesante eso que yo escuché muchas veces, de que hay grandes artistas cantando en los pasillos del subte que no tuvieron la posibilidad de ser famosos. ¿Qué hace a un cantante, más allá de la técnica y la calidad de su voz, que trascienda, que imprima?

La gente. El juez total es la gente, el público. Por supuesto, no te van a elegir todos, pero hay gente a la que le gusta. Sobre gustos no hay nada escrito. Si no fuese por los gustos, los malos géneros no se venderían. Entonces es eso. Después, el pueblo te elige por una u otra cosa. La elección tiene muchas cosas que a veces ni nosotros podemos decir por qué.

Se parece exactamente a la política. Alguien podría decir que finalmente elige la gente y muchas veces no se sabe ni por qué determinado político imprime, trasciende, tiene pregnancia, y otro no. ¿Hay algo en el mundo de la política, fundamentalmente la electiva, que tiene que ver con el mundo de los artistas, un misterio por el cual la gente elige a unos como si tuvieran un don y no a otros?

Claro, es muy personal. También hay un montón de cosas que a veces uno no puede decir por qué, pero algo hay. En mí caso vengo con la música del monte, que es una música muy regional, no aceptada en Capital. Yo pasé a ser un profesor de geografía porque tenía que explicar por qué nos quedamos para Salta cuando pertenecemos al territorio nacional, con una música muy propia de nuestros mayores. Ahí te das cuenta de que la música es parte de la vida, porque no hay mucho para elegir.

Yo estoy en Mendoza ahora, y el cuyano por algo tiene la tonada. Son regiones que la mantienen y son orgullosos de eso. Yo traté de ser uno de los que llevaron lo nuestro a nivel nacional en el cancionero. Eso no quiere decir que yo sea el mejor. Hay muchos chicos. Sí fui uno de los que dio el puntapié inicial, junto a Pitín Salazar. Venimos de ahí y hoy la música de esa región está muy arriba, más conocida que antes.

Después, en la política, supongo que llegan también por capacidad y por ver la forma de hacerlo. A mí me han ofrecido de todos lados para hacerlo, pero no es lo mío. Yo quiero hacer lo mío. Respeto, agradezco a todos y siempre voy a pedir que venga el mejor, porque como argentino recorro el país de punta a punta y es para envidiar lo que tenemos. Puedo hablar de mi país porque he tenido el privilegio y la suerte de recorrer provincia por provincia, pueblo por pueblo, en estos 40 y pico de años. Vivo sobre un vehículo, vivo sobre un escenario, vivo haciendo esto.

Pero a usted le han ofrecido muchas veces ser político, y en el fondo también lo es, porque todo artista construye discurso público, subjetividad, influye. Además, usted ha tenido una activa actitud solidaria en su zona con su gente.

Es distinto. Es totalmente distinto la parte solidaria a dedicarse a hacerlo de uno, a entregarlo de uno, a ser un puente. No necesito tener poder para ayudar a la gente. No busco cargos. Trato de hacerlo con amigos o con colegas del canto. Es otra cosa ser solidario. La política es otra cosa. Uno capaz puede hacer un poco de política desde lo suyo. Viniendo de donde vengo, no me fue fácil introducir lo mío ni en mi propia provincia. Yo vengo de una parte regional, no conocida, donde hay un estrato de nuestros mayores que es de cuidarlo, valorarlo y respetarlo.

Con los pueblos originarios ha trabajado mucho. Los ha ayudado a que tengan casas y sistemas cloacales, ¿no?

Sí, claro que lo he hecho. Todo eso se hizo. Fui a ver a la ministra (Alicia) Kirchner en su tiempo, que me dio una mano grande para ayudar a esa gente. A algunos no les gustó, pero la necesidad tiene cara de hereje. Uno se mete donde no se tiene que meter, pero ahí viven, ahí me crié. Yo hablo inclusive el dialecto de ellos. Hemos hecho festivales durante años para ayudar a las escuelas. Son dos culturas distintas, el criollo y el nativo. Ahí uno pone la parte humana, porque es eso. Dios me eligió dentro de todo para hacer esto. Puede haber muchos mejores, pero yo soy un soldado de Él. No lo hago por demagogia, sino porque está dentro de uno. A veces conseguí enemigos por ayudar, pero si pensás mal no ayudás nunca. Hay mucha gente anónima que ayuda con uno. Hemos hecho un montón de cosas. Venimos de una parte totalmente olvidada durante mucho tiempo.

Después, desgraciadamente, vino gente de afuera, anglicanos, religiones de otros lados, que se aprendieron los cinco dialectos de la zona. Yo no soy el dueño de la tierra, es al revés. Antes de que (Juan Domingo) Perón hiciera las provincias, Chaco formaba misiones desde La Pampa hasta el norte. Ahí se hace la división y quedamos para Salta, pero nosotros pertenecíamos al territorio de Bolivia y Paraguay, y allá quedó estancada. Cada cinco kilómetros le dieron tierra y después le vendieron tierra. Hoy han venido y han hecho lo que han querido. Yo, en el propio lugar donde nací, soy extranjero. Ahí tengo a mi madre, tengo mis parientes, todo enterrado en un cementerio, porque antes el muerto vivía con vos. Me abría alguien, lo enterraba ahí nomás, en el patio de la casa, al lado del guardapatio. Y hoy soy, y me han dado por todos lados. No es la primera vez todo esto de lo que me sucede, ayudando. Ahora subí a un presidente a cantar y me dan por todos lados. No sé cuál es el error mío.

Pero, ¿por qué le dan?

Qué sé yo. Esa es la pregunta. ¿Usted hablaría mal de mí? ¿Usted hablaría mal de mí si sube un presidente a cantar? ¿Por qué no hablan bien de que había una criatura, que la conozco desde los dos años y hoy tiene 16, y aprendió a tocar el violín de una manera muy buena, y es la oportunidad de darle a esas criaturas que se han vestido de criollos de punta a punta? ¿Y por qué no se habla de eso? ¿Por qué no se habla de la gente que se presenta?

No sé cuánto usted sigue el tema de la política, pero Perfil es un programa que no se lleva muy bien con el presidente Milei y, sin embargo, no lo estamos criticando lo más mínimo, sino todo lo contrario, elogiando toda su actividad solidaria.

Está bien. Serán sus ideales, serán sus formas. Yo lo único que sé es que con todos los gobiernos yo tuve que salir adelante y hacer lo que yo canto por cantar. Andaban los ovnis o andaban lo que sea y después, cuando vi que los aplausos han sido favorables a mí, armé mi grupo y seguí para adelante. No paré hasta ahora. Y lo mío no es solamente llevarle alegría a la gente. A mí me contratan y voy, pero no voy a obligar con un palo para que me den trabajo. Pero yo sí doy trabajo a mucha gente, a mucha gente en las grabaciones. Estando conmigo hoy hay 30 personas, hay dos ómnibus repletos de gente, músicos, técnicos, bailarines, y yo, en otra camioneta, viniendo y haciendo todo lo de uno.

Entonces, no es que le den solamente a mí. Nosotros somos creadores de trabajo dentro de todo esto. Yo no lo tomaba como trabajo el cantar, pero los viajes, la responsabilidad, se hacen contratos con seis meses o un año adelantado. Hay muchas cosas que hay que ver detrás del artista. Después está bueno el bohemio, el artista, pero cuando esto se hizo trabajo. De empleado y pasé a ser empleador, que no es nada fácil. Y nunca hubiera creído que estén en la boca de tanta gente, que no tengo por qué estarlo, que me cambian el apellido. Yo no lo veo así de esa manera.

Déjeme hacerle una pregunta más del orden de la sociología, porque usted recorriendo la Argentina tantas veces la conoce mejor que muchos teóricos. Usted decía la diferencia entre el criollo y el nativo, y permítame hacer una diferencia desde el punto de vista también sociológico entre el interior y el porteño, entre el folklore y el tango, entre la empanada, la humita y el bife de chorizo. Hay dos identidades entre el porteño y las personas del interior y, a lo mejor, parte de nuestros problemas políticos es porque nos falta integrarnos mucho más a ese interior. La mayoría de los presidentes de los últimos 30 años son bonaerenses.

El unitario y el federal estuvieron siempre. Esa lucha estuvo siempre. Güemes también tuvo problemas en Salta por parte de los mismos que ya residían, de los españoles. San Martín lo tuvo con Rivadavia, que tuvo que irse como delincuente cuando libertaba tres países. Hoy Perú lo agarra y lo hace presidente por todo lo que hizo San Martín. Estamos en Mendoza, donde el 24 de agosto es el Día del Padre. Tendría que ser a nivel argentino todo. ¿Por qué? Porque es el Padre de la Patria y su única hija nació en esa fecha, y Mendoza lo tiene reconocido así. Pero bueno, nosotros también con Güemes, cuánto hemos luchado para que sea reconocido a nivel nacional, que ha sido el arquero para detener todo lo demás.

Siempre hay una cuestión. Los medios grandes que consumimos nosotros, muchos están en Capital. ¿Por qué? ¿Por qué no salimos más de Salta? ¿Será porque es puerto? Como decía un poeta, algún día China va a dominar porque del mismo huevo son casi iguales. Entonces, será el crisol de sangre. Hay una diferencia en la comida y quién la prepara. Porque si yo voy al Valle de Salta o Tucumán, todo lo que encierra la serranía, pido humita en olla o tamal. Y si voy al litoral, no voy a comer un churrasco ni pollo, voy a comer pescado. Soy de comer lo que hay en cada región y de sentir y ver qué tiene cada lugar. Lo que pasa es que a veces creo que de la General Paz para acá no sabemos lo que hay. Nací ahí, bajo de un mistol, y vuelvo al lugar de nacimiento, aunque pareciera que ya no va a ser no solamente mío, sino de mis hermanos, por cuestiones políticas y un montón de cuestiones.

Yo soy, para mucha gente, el dueño de todo eso y no veo las horas de que se aclare todo bien. Ojalá se aclare, porque a veces se habla por hablar y se lastima a los demás. Yo tengo familia, tengo hijos, tengo todo. Entonces, ¿qué más hice? Al contrario, soy el que más ayuda en la zona donde yo nací. Voy y soy el que menos habla. Otros han buscado la forma de ensuciarlo a uno. Y así sucede a veces con la política. Sin dudas, esas cosas de decir por decir. Me pegan por haber cantado con Milei, dicen que cobré y es injusto. Seis días antes se había llenado todo. Yo no sabía que iba a ir el Presidente. Yo no cobro más allá de lo que me pagan por lo que valgo. Siempre digo: valgo lo que peso donde tengo que valerlo. Uno ya no es para uno nomás, sino para todos. A los grandes festivales les sirve, y le sirve al pueblo, porque más allá de la alegría es una fuente de trabajo tremenda.

Córdoba ha trabajado, no solamente en Jesús María, sino en todos los pueblos aledaños a cien kilómetros. Imagínense lo que es todo esto, lo que dan estos eventos privados, que gracias a Dios la gente responde. Hay mucha gente que trabaja y hay que valorar todo eso. Lo mismo pasa en Cafayate en el Amanecer Cafayateño. Yo no quiero ir a cantar al amanecer, ya me cuesta, pero lo he hecho porque había una forma de hacerlo. No íbamos a pelear entre compañeros, porque no queríamos ganar el puesto. Yo pedí ser el último y la gente respondió. Hoy pasó a ser una fuente de trabajo porque se llenan los pueblos.

