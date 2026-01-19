Salvador Ragusa: “El Chaqueño Palavecino jamás le faltaría el respeto a un presidente, por más inútil que éste sea”

En sus redes sociales, Salvador Ragusa repasa ejercicios de defensa y ataque, dando rienda suelta a su rol de formador en el ámbito del fútbol. A veces para la pelota, aunque también marca la cancha. Por caso, cuando pinta su muro con los versos de ‘Crónica de Agustín Tosco’, emblemático poema de Hamlet Lima Quintana. No parece una jugada improvisada, en el contexto de una Córdoba que él transitó como DT de Instituto, Talleres, Racing y General Paz Juniors, y que hoy se muestra tan lejana de aquellos tiempos del Cordobazo, “donde Agustín pasaba con el pueblo encendido”.

Ragusa también juega de contragolpe en la cancha virtual. Lo hace para contrarrestar los embates que intentan poner contra un arco a Oscar Esperanza Palavecino, ‘El Chaqueño’, protagonista de un comentado y polémico dueto con el presidente Javier Milei en la 60° edición del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. “Nada que explicar, amigo querido. Nadie es como otros dicen que sos. Cada uno es cada cual y vos Oscar sos un genio, un fuera de serie”, posteó el experimentado director técnico rosarino, quien forjó una amistad con el cantante durante sus pasos por los clubes salteños Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana.

EL DUETO DE LA POLÉMICA. El presidente Javier Milei y 'El Chaqueño' Palavecino compartieron escenario y un tema musical en la 60° edición del Festival de Jesús María. /// CEDOC PERFIL

“Estuvo con el Presidente Alfonsín en Tartagal. Estuvo con Menem en La Rioja por la Chaya. Néstor le agradeció por haber ido a la Patagonia. Con Cristina pidiendo por obras para Rivadavia. Con Macri hizo gestiones por una escuela en el Chaco… Lo he visto organizar partidos o festivales para ayudar a su gente, porque es muy generoso. Oscar es único e insuperable”, añadió Ragusa, de 71 años, a quien sus más cercanos apodan ‘El Siciliano’.

“Conozco al hombre y por eso salí a defenderlo en mis redes sociales. ‘El Chaqueño’ es una persona muy generosa, y que lo ataquen me pareció muy injusto”.

“Los que conocemos al ‘Chaqueño’ sabemos los valores que comulga, y lo mucho que han trabajado con Jorge Rojas, el desaparecido ‘Chango’ Nieto, Las Voces de Orán y tantos otros, por mejorar la realidad de su gente y de esa zona tan olvidada que es el chaco salteño. Además, es una persona muy amable y educada y jamás le faltaría el respeto a la investidura de un presidente, por más inútil que éste sea”, detalló en su cuenta de Facebook.

“UN FUERA DE SERIE”. Ragusa defendió a Oscar Palavecino por las críticas que el artista recibió tras cantar con Javier Milei en Jesús María. /// CEDOC PERFIL

Canción de lejos

“Con Oscar somos amigos desde cuando a él no lo conocía nadie”, cuenta Ragusa en diálogo con PERFIL CÓRDOBA. “Me lo presentó Pablo Guiberguis, uno de los mejores jugadores que he dirigido, cuando yo estaba en Gimnasia y Tiro. ‘Profe, hay un muchacho que quiere venir a ver las prácticas y a tocar para nosotros. Es un amigo mío, le dicen ‘El Chaqueño’ Palavecino y recién está empezando’, me dijo, Lo trajimos una noche y tocó cinco horas seguidas, como hace ahora en sus recitales. Empezó a venir y empezamos a ganar, así que su presencia empezó a ser una fija todos los martes. A partir de ahí hicimos una amistad terrible”, puntualiza.

“Lo que hizo Oscar fue por deferencia y educación, porque está claro que al estadio lo llenaron él y los otros artistas, y que Milei no hizo más que colgarse de su pollera”.

“Gracias al ‘Chaqueño’ conocí a ‘Yuyo’ Montes, que junto a Jaime Dávalos fue uno de los poetas más grandes que dio Salta, y a muchos otros artistas impresionantes. Hasta llegué a ser director técnico de su equipo en los campeonatos que armaba en su finca, donde tiene una cancha con césped sintético”, cuenta Ragusa. “Oscar nunca se olvidó de los amigos de la primera hora, y hasta el día de hoy me llama para invitarme a sus actuaciones, cuando le toca venir a Rosario. Es una persona muy generosa y gracias a él, y a mucha otra gente, el chaco salteño hoy tiene teléfono, hospital, asfalto y mejores colegios. Conozco al hombre y por eso salí a defenderlo en mis redes. Que lo ataquen me pareció muy injusto”, añade.

“Si buscan los archivos, a Oscar lo van a ver junto a muchas autoridades, porque se trata de un cantante popular y, como tal, se debe a todos. ¿Cómo no lo iba a saludar a Milei? Me parece bien que lo haya hecho, más allá de que yo no voté a este presidente y nunca lo votaría, y de que no comulgue con sus ideas. Y me parece que el mandatario también hizo bien en ir al Festival de Jesús María, aunque más no sea para demostrar que también es argentino, porque la verdad es que hasta ahora anduvo paseando más por otros países que por nuestro propio territorio”, agrega el entrenador.

UN APASIONADO DE LA PELOTA. “Todos los días salgo a andar en bicicleta y me paro en los bares del sur de Rosario para hablar de fútbol”, cuenta Ragusa, acompañado en la foto por el ex aquero Marcos Gutiérrez. /// INSTAGRAM SALVADOR RAGUSA

Del dicho al hecho

En su extensa trayectoria como entrenador, Ragusa también dirigió en Argentina a Central Córdoba de Rosario, Gimnasia de Jujuy, Atlético Tucumán, San Martín de Mendoza, Central Córdoba de Santiago del Estero, San Martín de San Juan, Chaco For Ever, Atlanta y Villa Dálmine. También tuvo pasos por clubes de Bolivia, Ecuador y Costa Rica, y su última experiencia fue como coordinador de Puerto San Martín, equipo de la Liga Sanlorencina de Fútbol que es uno de los actuales finalistas de la zona Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.

“Allí estuve hasta el año pasado, pero tuve que dejar por un tema de salud de mi esposa. Ahora ella está bien, así que en cualquier momento vuelvo al ruedo, para humildemente transmitir la sabiduría que dan los años. Creo que a nuestro fútbol le están faltando los Bernardo Griffa, los José Pekerman, los Juan Carlos Montes, los ‘Indio’ Solari, los Hugo Tocalli o los ‘Pucho’ Arraigada, que eran consejeros de los técnicos nuevos. Bienvenida sea la tecnología, porque es una ayuda más que necesaria, pero me parece que el fútbol actual está dejando de lado la vivencia”, sostiene.

“Los clubes cordobeses han logrado resolver problemas que eran crónicos y han crecido mucho en sus proyectos y también en credibilidad”.

De sus experiencias en Córdoba, Ragusa alude al Instituto de la temporada 1991/1992 (“peleamos arriba todo el año, con chicos jóvenes”), al Talleres de comienzos de la B Nacional 1993/1994 (“un plantel maravilloso, donde hice debutar a muchos pibes”) y al Racing de Nueva Italia de 2017 (“ahí no pude formar el equipo que yo quería”). “Siempre digo que Córdoba es un país aparte en términos futbolísticos. Pueden jugar todos los equipos en el mismo día y en la misma hora, y seguro que llenan las canchas. Los clubes cordobeses han logrado resolver problemas que eran crónicos y han crecido mucho en sus proyectos y también en credibilidad”, enfatiza.

DÍAS DE RADIO. Docente de alma, Salvador Ragusa también incursionó por el comentario y el análisis del fútbol en los medios de comunicación. /// CEDOC PERFIL

De repente, Ragusa mete un cambio de frente. Y pone la pelota en el mismo punto donde empezó la jugada: “Lo que hizo ’El Chaqueño’ fue por deferencia y educación, porque está claro que al estadio lo llenaron él y los otros artistas, y que Milei no hizo más que colgarse de su pollera”.

Ya en tiempo de descuento, Ragusa tira un pase corto hacia la realidad de nuestro país: “De una vez por todas tenemos que dejar de ver las cosas como Boca-River, Newell´s-Central o Talleres-Belgrano, y armar un país en serio. Si Milei está en el gobierno es porque lo otro no fue bueno, así que hay que construir alternativas y defenderlas con el voto. Estamos en un momento dificilísimo, en la que la plata no alcanza y la gente se endeuda cada vez más, mientras nos pintan una realidad que no existe”.