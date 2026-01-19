Río Cuarto: comenzaron los Ciclos de Verano con espectáculos musicales gratuitos

Con una importante afluencia de vecinos y visitantes de la región, dio inicio la 13ª edición de los Ciclos de Verano en Río Cuarto, una propuesta cultural que cada temporada estival convoca a familias y jóvenes en la costanera, con espectáculos musicales gratuitos y al aire libre.

Los escenarios montados en el Anfiteatro Griego, el Parque del Centro Cívico y el Skate Park fueron el punto de encuentro para cientos de personas que disfrutaron de los ciclos “El Río Suena”, “De Música Argentina” y “Skatepark Rock”, que reúnen expresiones del folklore, el cuarteto y el rock.

La iniciativa es organizada de manera conjunta por las delegaciones locales de las Agencias Córdoba Cultura y Córdoba Joven, junto a los Consejos Barriales, y se consolida como una de las propuestas culturales más convocantes del verano en la capital alterna. La programación continuará los domingos 25 de enero, 1, 8 y 22 de febrero, a partir de las 18:30, en los mismos espacios de la costanera, con entrada libre y gratuita.

En cuanto a la propuesta artística, todos los escenarios contaron con la participación de músicos locales. En el ciclo “De Música Argentina” se presentaron De Colores y Sueño Jovial; en “El Río Suena”, Luna Rosé y Juanca y Su Stylo representaron al cuarteto; mientras que el rock tuvo su espacio con las bandas Los Faders y Soulshakers en “Skatepark Rock”.

Durante la jornada inaugural, el director general del Centro Cívico, Julián Oberti, destacó la masiva concurrencia en los tres escenarios y valoró el trabajo articulado entre distintas áreas del Gobierno provincial. “Son espectáculos cada vez más concurridos, lo cual nos reconforta. El objetivo es que vecinos y visitantes puedan disfrutar de un buen momento al aire libre, escuchando distintos números artísticos”, señaló.

Por su parte, Osvaldo Simone, delegado de la Agencia Córdoba Cultura, subrayó que uno de los ejes de la política cultural provincial es promover el talento local. “Estamos muy felices de iniciar una nueva edición de estos ciclos musicales y de sostener una actividad que ya es parte de la identidad cultural de Río Cuarto y la región”, afirmó.