Incendios en Chubut: cómo siguen las tareas de los bomberos cordobeses tras 10 días de trabajo

El contingente de 63 bomberos voluntarios cordobeses permanece en la provincia de Chubut, donde desde hace diez días participa activamente de las tareas de contención de los incendios forestales que afectan a distintos puntos de la región. Durante el fin de semana, los brigadistas fueron trasladados al Parque Nacional Los Alerces para reforzar el combate de un foco que continúa activo.

Las tareas se desarrollan en zonas de extrema dificultad, marcadas por una topografía compleja, altas temperaturas que superan los 30 grados y fuertes vientos, condiciones que complican el trabajo en el terreno y elevan el riesgo de reinicios.

Luego de intervenir en un incendio de gran magnitud en cercanías de Puerto Patriada, próximo a la localidad de Epuyén, el operativo fue reorganizado y el contingente cordobés reasignado a Los Alerces. “Ese incendio ya está contenido y desde el sábado fuimos destinados al Parque Nacional Los Alerces, donde todavía persiste un foco muy importante”, explicó desde Chubut el director del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Martín Degano.

Degano destacó además el compromiso del personal desplegado: “Es inmenso el trabajo de los bomberos cordobeses, es para resaltar el sacrificio que realizan en este tipo de emergencias”.

Los brigadistas enviados por Córdoba pertenecen a los cuarteles de Villa Allende, Valle Hermoso, Villa Las Rosas, San José de la Dormida, Villa Ciudad de América, Villa de Soto, San Marcos Sierras, Capilla del Monte, Tanti, Unquillo, Malagueño, La Calera, Berrotarán y Los Cóndores.

El despliegue se concretó tras el diálogo entre el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y su par de Chubut, Ignacio Torres, en el marco de la cooperación interprovincial ante la emergencia ígnea. La asistencia fue solicitada por el Gobierno chubutense y el Plan Nacional de Manejo del Fuego.