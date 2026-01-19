Construir en Córdoba: el metro cuadrado ya supera los $800 mil

El Índice del Costo de la Construcción de Córdoba (ICC-Cba) registró en diciembre de 2025 una suba mensual del 2,0% en su Nivel General y un incremento interanual del 22,7% en comparación con diciembre de 2024, según los datos oficiales difundidos por la Dirección de Estadística provincial.

En ese marco, el costo del metro cuadrado alcanzó los $823.605,9, tomando como referencia una vivienda social tipo de 50,25 metros cuadrados construida en la ciudad de Córdoba.

El ICC se compone de tres capítulos: Materiales, que contempla 123 insumos; Mano de Obra, con 6 componentes; y Varios, que incluye 11 ítems. El Nivel General surge de la ponderación conjunta de los 140 elementos relevados, y permite medir la evolución mensual de los costos de edificación.

La vivienda tipo considerada por el índice está conformada por cocina-comedor, dos dormitorios y baño, con mampostería de bloque cerámico, revoque grueso y fino, pisos de cerámica y techo de losa. La construcción se asume realizada en un único mes y por un particular, por lo que los precios relevados incluyen IVA.

El cálculo del índice excluye el valor del terreno, los gastos de flete de insumos y los costos de infraestructura urbana como redes cloacales, eléctricas o de agua. En cambio, sí contempla honorarios profesionales por proyecto y dirección técnica, de acuerdo a la normativa del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, además de las conexiones y consumos de servicios básicos durante el mes de referencia.