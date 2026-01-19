En 2025, invertir afuera rindió más: el S&P 500 superó a todos los activos argentinos

En un contexto de inflación en descenso, tasas reales positivas y menor volatilidad cambiaria, la mayoría de los activos financieros argentinos logró en 2025 ganarle a la inflación y al dólar. Sin embargo, ese desempeño no alcanzó para competir con el mercado internacional: el S&P 500 fue el activo más rentable del año, superando a todas las alternativas locales, según un informe especial elaborado por Fundación ECOSUR junto a la Bolsa de Comercio de Córdoba.

El índice que reúne a las 500 principales empresas que cotizan en Estados Unidos cerró 2025 con un retorno del 17,2% en dólares, equivalente a un 51,5% en pesos, muy por encima de cualquier instrumento argentino. El dato vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente entre inversores: la diversificación internacional como refugio frente a los vaivenes locales.

Dentro del menú argentino, los bonos soberanos en dólares fueron los de mejor desempeño. El AL30, bono bajo ley argentina con vencimiento en 2030, registró un retorno total del 11,9% en dólares, lo que equivale a 43,1% en pesos durante 2025. El informe aclara que este rendimiento no estuvo impulsado por una baja del riesgo país, que terminó el año en niveles similares a los de fines de 2024, sino principalmente por el pago de cupones y el devengamiento de intereses. Aun con episodios de elevada volatilidad, la renta fija en dólares logró consolidarse como la mejor opción doméstica.

Plazo fijo: volvió a ganarle al dólar y a la inflación

Otro dato relevante es el desempeño del plazo fijo tradicional. Con una tasa fija, este instrumento alcanzó un 40,7% anual en pesos, lo que implicó una ganancia real del 7,7% y un rendimiento cercano al 10% en dólares. A diferencia de lo ocurrido en 2024, en 2025 no solo superó al tipo de cambio, sino también a la inflación.

El plazo fijo UVA, en tanto, replicó la suba de precios: rindió 31,5%, igual a la inflación anual, y logró una leve mejora frente al dólar, con un 2,8% en dólares.

Obligaciones negociables y acciones: dos caras opuestas

Las Obligaciones Negociables (ONs) en dólares de empresas con máxima calificación crediticia (AAA) ofrecieron un retorno promedio del 6,5% en dólares, equivalente a 36,3% en pesos. El informe señala que existen ONs con rendimientos superiores, pero a costa de mayor riesgo y volatilidad.

En el extremo opuesto se ubicaron las acciones argentinas. El índice Merval fue el activo de peor desempeño en 2025: cayó 3% en dólares (considerando dividendos) y, medido en pesos, creció apenas 24,1%, quedando claramente por debajo de la inflación y del resto de las alternativas.

Qué cambió respecto de 2024

El trabajo de ECOSUR marca un contraste claro con el año previo. En 2024, tanto los bonos como las acciones habían mostrado ganancias extraordinarias en dólares, superiores incluso a las del mercado estadounidense. En 2025, en cambio, los retornos se normalizaron: la renta fija mantuvo rendimientos reales positivos y las acciones quedaron relegadas, tras haber alcanzado máximos históricos en dólares a fines del año anterior.