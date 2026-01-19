Verano en Villa Carlos Paz: lideró la ocupación turística en Córdoba durante la primera quincena de enero

Villa Carlos Paz encabezó durante la primera quincena de enero los niveles de ocupación turística en la provincia de Córdoba y se consolidó como uno de los destinos más elegidos del país en el arranque de la temporada de verano.

Según datos oficiales, la ciudad volvió a ubicarse al frente del movimiento turístico provincial durante los primeros quince días del mes. Las estimaciones para la segunda quincena anticipan un escenario similar, con alta demanda y continuidad en los niveles de pernoctación.

Uno de los principales factores que explicó el flujo de visitantes fue la temporada teatral. Con más de 80 obras en cartel, Villa Carlos Paz volvió a posicionarse como una de las plazas escénicas más importantes del país durante el verano.

Teatro en Carlos Paz

Desde el sector turístico destacaron que el desempeño de enero se apoyó en una combinación de infraestructura consolidada, servicios de calidad y una agenda amplia de propuestas recreativas para distintos públicos.

En ese marco, los relevamientos del Centro Inteligente de Datos Turísticos indicaron altos niveles de satisfacción entre los visitantes y un perfil mayoritariamente familiar, con buena aceptación de las tarifas vigentes y una fuerte fidelidad hacia el destino.

Nuevas propuestas al aire libre para vecinos y turistas

Asimismo, durante esta temporada, la ciudad comenzó el programa Aventura VCP, una iniciativa gratuita que incluye actividades deportivas y recreativas al aire libre, como trekking, senderismo, canotaje y ciclismo.

El cronograma semanal contempla encuentros de lunes a sábado en distintos puntos de la ciudad, con propuestas destinadas a niños, jóvenes y público en general en espacios como la Costa del Lago, Sol y Río, Costa Azul y el balneario El Fantasio.

Agenda cultural y espectáculos gratuitos

A la par, continúa el ciclo CulturArte 2026, con funciones diarias de danza, música, teatro y circo en distintos espacios públicos, con entrada libre y gratuita.

Durante el fin de semana se realizaron presentaciones en el Puente Centenario, mientras que en los próximos días continuará el ciclo “Cine en tu Barrio” en centros vecinales de distintos sectores de la ciudad. El cronograma semanal puede consultarse en las redes oficiales de Cultura.