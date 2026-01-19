ARCA publicó las nuevas escalas 2026 con las deducciones del impuesto a las Ganancias para empleados asalariados

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó en su sitio web las deducciones personales y la escala del impuesto a las Ganancias que rigen para los empleados en relación de dependencia durante cada mes del primer semestre de 2026.

En efecto, la agencia informó que ya se encuentran actualizados los tramos de las escalas del artículo 94 y las deducciones del artículo 30 del impuesto a las ganancias, aplicables a las remuneraciones percibidas desde el 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2026.

Vale señalar que las deducciones personales son los importes en concepto de ganancia mínima no imponible, cargas de familia y deducción especial.

Las mencionadas deducciones fueron actualizadas por IPC y elevan de manera significativa los mínimos no imponibles y las deducciones especiales. La ganancia no imponible anual asciende a $5,15 millones y la deducción especial supera los $24,7 millones, con impacto directo en el cálculo mensual de retenciones.

El tributarista Sebastián Dominguez adelantó a la agencia NA que "los empleadores ya pueden actualizar sus sistemas y empezar a aplicar las retenciones a los empleados considerando las tablas del primer semestre 2026”.

Además, comentó que la actualización tiene efecto retroactivo al 1° de enero. “Si los empleadores ya pagaron remuneraciones aplicando la tabla del año pasado, tienen que hacer el recálculo en el próximo pago de sueldos y devolver lo retenido de más”, advirtió.

El especialista señaló que, en la práctica, muchas compañías suelen demorar la adecuación de sus sistemas de liquidación. “En general las empresas tardan en actualizar sistemas y aplicarlos en las liquidaciones de sueldos, con lo cual es muy probable que si alguna empresa paga en estos días siga aplicando tablas anteriores y lo solucione en el próximo pago”, indicó.

No obstante, aclaró que existen distintas modalidades de corrección. “Si bien lo habitual es ajustarlo en el próximo pago, hay empresas que hacen el recálculo y, si corresponde, solo devuelven la retención de Ganancias para beneficiar a los empleados”, concluyó.

Ganancias 2026: qué deben tener en cuenta los empleados

- Tablas actualizadas: ARCA ya publicó las deducciones personales y escalas del impuesto a las Ganancias para el primer semestre de 2026.

- Efecto retroactivo: Las nuevas tablas rigen desde el 1° de enero, por lo que puede haber ajustes sobre sueldos ya cobrados.

- Devolución de lo retenido de más: Si el empleador aplicó tablas 2025, deberá recalcular y devolver el excedente en el próximo pago.

- Cuándo impacta: Muchas empresas corrigen las retenciones en la siguiente liquidación, aunque algunas lo hacen de forma inmediata.

- Qué revisar en el recibo: Controlar el ítem “Impuesto a las Ganancias” y verificar si aparece un reintegro o menor retención.

