Monotributo y Ganancias: nuevos topes, cuotas y mínimos que rigen desde febrero de 2026

Con el nuevo dato de inflación de diciembre, que marcó un 2,8% intermensual, el INDEC activó una actualización clave en los valores del Monotributo y del Impuesto a las Ganancias, que impactará desde febrero en millones de contribuyentes en Argentina, al modificarse topes, deducciones y cuotas según la inflación acumulada del segundo semestre de 2025, que fue del 14,28%.

La corrección de los montos se calcula en función del índice de precios registrado entre julio y diciembre de 2025, período que sirve como referencia para los ajustes semestrales previstos por la normativa vigente en ambos regímenes impositivos.

ARCA pone en marcha el monotributo unificado en CABA: Cómo funciona y qué cambia

Ajustes en el Monotributo y recategorización

En el caso del Monotributo, la actualización alcanza tanto a los límites de facturación anual como a otros parámetros centrales, como el precio unitario de venta, los alquileres devengados y los importes de las cuotas mensuales que abonan los contribuyentes.

Con la nueva escala, la Categoría A eleva su tope de ingresos anuales de $8.992.597 a $10.276.739, mientras que la Categoría K pasa de $94.805.682 a $108.343.933 por año, reflejando el ajuste por inflación acumulada del semestre.

Estos valores serán los que se utilicen para la recategorización semestral, que debe realizarse antes del 5 de febrero. Desde ARCA (ex AFIP) recordaron “que quienes hayan tenido cambios en ingresos, alquileres, superficie del local o consumo de energía deben ingresar con clave fiscal para actualizar su situación; de lo contrario, se considera que no hubo modificaciones y se mantiene la categoría vigente”.

El impacto también se traslada a las cuotas mensuales, que incluyen el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social. La categoría A subiría de $37.085,74 a $42.381 mensuales; la B, de $42.216,41 a $48.244; y la categoría K de locación y servicios pasaría de $1.208.890 a $1.381.519.

Los nuevos importes deberán abonarse a partir de febrero y regirán hasta julio de 2026. Actualmente, se estima que hay unos 3,5 millones de monotributistas, entre quienes solo pagan el impuesto y aquellos que abonan la carga completa.

Cambios en Ganancias y nuevos mínimos

En paralelo, el ajuste por inflación también modifica el Impuesto a las Ganancias, con una actualización del mínimo no imponible y de las deducciones admitidas, como cargas de familia, gastos de salud y aportes del personal de casas particulares registrado, siempre con topes sobre la base imponible.

Según las nuevas estimaciones, los asalariados solteros sin hijos comenzarán a tributar a partir de un sueldo bruto de $3.000.046 (uonos $2.490.038 netos). En el caso de quienes tienen un hijo, el piso se eleva a $3.245.715 brutos ($2.693.943 netos), mientras que los casados con dos hijos tributarán desde $3.950.699 brutos ($3.300.726 netos).

Recategorización del monotributo en ARCA: cómo hacerla y cuál es la fecha límite

Una vez superados esos umbrales, el impuesto se calcula según una escala progresiva que va del 5% al 35%, y se estima que cerca de un millón de trabajadores en relación de dependencia quedan alcanzados por este tributo.

Hasta que ARCA publique oficialmente los nuevos valores y escalas, los ingresos correspondientes a enero tributan con las tablas vigentes del segundo semestre de 2025. Posteriormente, se realizará una liquidación retroactiva para adecuar las retenciones a los montos actualizados.

GZ / EM