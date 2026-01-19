Donald Trump pide US$1.000 millones por un lugar en su "Consejo de Paz", al que invitó a Javier Milei

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que los países que integren su "Consejo de Paz" (Board of Peace) paguen 1.000 millones de dólares para integrar ese organismo, que se arroga la misión de "promover la estabilidad" en el mundo, según los "estatutos" publicados este lunes por la agencia AFP.

La Casa Blanca solicitó a varios líderes mundiales que sean parte de esa junta, presidida por el propio Trump. Entre ellos figuran el presidente ruso, Vladimir Putin; el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

El presidente argentino, Javier Milei, anunció el sábado que recibió una invitación del mandatario estadounidense para sumarse como miembro fundador del "consejo de paz".

Al compartir una imagen de la carta de invitación, Milei escribió en X que será "un honor" acompañar la iniciativa presidida por el propio Trump e integrada además por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ex primer ministro británico Tony Blair.

"Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar", dijo el mandatario estadounidense en redes sociales al hacer el anuncio.

La Casa Blanca indicó el jueves pasado que el consejo de paz para Gaza abordará cuestiones como el "fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, financiación a gran escala y movilización de capital".

Pero los países miembros -representados por su jefe de Estado o de gobierno- podrían unirse por tres años, o por más tiempo si pagaran más de 1.000 millones de dólares en efectivo dentro del primer año, dice la carta fundacional obtenida por la AFP.

¿Qué es el Consejo de Paz creado por Trump?

"El Consejo de Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos", afirma el preámbulo de sus estatutos.

El texto critica "los muchos enfoques de paz" que "institucionalizan crisis en lugar de permitir que la gente salga adelante", en una alusión clara a Naciones Unidas. Igualmente, considera necesario contar con "una organización de paz internacional más ágil y eficaz".

Según sus estatutos, Trump será "el presidente inaugural del Consejo de Paz", con poderes amplísimos, y único autorizado a invitar discrecionalmente a países a participar. Tendrá la última palabra en las votaciones. Igualmente, podrá revocar la participación de un país, salvo en caso de veto por parte de dos tercios de los Estados integrantes.

Además, Trump tendrá "autoridad exclusiva" para "crear, modificar o disolver entidades subsidiarias" del Consejo de Paz, y será "la autoridad final en cuanto al significado, interpretación y aplicación" de los estatutos fundacionales.

"Cada Estado miembro ejercerá un mandato de no más de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Carta, renovable por el presidente. Esta membresía de tres años no se aplicará a los Estados miembros que aporten más de 1.000 millones de dólares en efectivo al Consejo de Paz en el primer año de la entrada en vigor de esta Carta", añade el documento.

Esta junta fue concebida originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, pero su estatuto no parece limitar su función al territorio palestino ocupado.

La idea parece ir en contra de instituciones internacionales como las Naciones Unidas, al afirmar que este consejo debería tener "el valor de apartarse de enfoques e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado".

Trump criticó regularmente a Naciones Unidas y anunció este mes que su país se retirará de 66 organizaciones y tratados internacionales, aproximadamente la mitad vinculados a la ONU.

¿Quién fue invitado al Consejo de paz para Gaza de Trump?

El "Consejo de Paz" comenzó a tomar forma el sábado con invitaciones a los líderes de Egipto, Turquía, Argentina, Canadá o Brasil, a que se unieran. Trump también nombró como miembros al secretario de Estado, Marco Rubio, a su principal negociador en materia de conflictos, Steve Witkoff, y a su yerno Jared Kushner.

La Casa Blanca publicó una lista inicial de designados y afirmó que se agregarán más nombres en los próximos días:

Consejo de Paz

— Donald Trump estará a la cabeza de este Consejo.

Los demás miembros son:

— Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

— Steve Witkoff, negociador especial de Trump

— Jared Kushner, yerno de Trump

— Tony Blair, ex primer ministro británico

— Marc Rowan, magnate financiero estadounidense

— Ajay Banga, presidente del Banco Mundial

— Robert Gabriel, fiel colaborador de Trump en el Consejo de Seguridad Nacional

El Comité Nacional para la administración de Gaza

Este organismo compuesto por tecnócratas "supervisará la restauración de los servicios públicos esenciales, la reconstrucción de las instituciones civiles y la estabilización de la vida cotidiana en Gaza", según la Casa Blanca.

— Ali Shaath, ex viceministro de la Autoridad Palestina, preside el comité.

Consejo Ejecutivo de Gaza

Esta entidad "ayudará a respaldar una gobernanza eficaz y la prestación de servicios de primer nivel que promuevan la paz, la estabilidad y la prosperidad del pueblo de Gaza", de acuerdo con la Casa Blanca.

— Steve Witkoff

— Jared Kushner

— Tony Blair

— Marc Rowan

— Nickolay Mladenov, diplomático búlgaro

— Sigrid Kaag, coordinadora humanitaria de la ONU para Gaza

— Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía

— Ali Al-Thawadi, diplomático catarí

— General Hasan Rashad, director de la agencia de inteligencia de Egipto

— Reem Al-Hashimy, ministra emiratí

— Yakir Gabay, multimillonario israelí

Líderes mundiales que anunciaron que fueron invitados a unirse:

— Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía

— Javier Milei, presidente de Argentina

— Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil

— Santiago Peña, presidente de Paraguay

— Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto

— Rey Abdalá II de Jordania

— Mark Carney, primer ministro de Canadá

— Georgia Meloni, primera ministra de Italia

— Edi Rama, primer ministro de Albania

— Viktor Orban, primer ministro de Hungría

— Nicusor Dan, presidente de Rumania

— Nikos Christodoulides, presidente de Chipre

