Trump vincula sus amenazas sobre Groenlandia con no recibir el Nobel de la Paz

Donald Trump vinculó sus reclamos sobre Groenlandia con el hecho de no haber recibido el Premio Nobel de la Paz en una carta que el presidente de Estados Unidos envió al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

“Considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido MÁS de ocho guerras, ya no siento la obligación de pensar solamente en la paz”, dice Trump en la carta obtenida por Bloomberg. “Aunque siempre será predominante, ahora también puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América”.

“El mundo no está seguro a menos que tengamos control completo y total de Groenlandia”, añadió el presidente de Estados Unidos.

El Premio Nobel de la Paz no lo decide el gobierno noruego, sino que lo otorga un comité independiente.

“En relación con el Premio Nobel de la Paz, en varias ocasiones he explicado claramente a Trump lo que es bien conocido, a saber, que es un Comité Nobel independiente, y no el gobierno noruego, el que otorga el premio”, dijo Støre en una declaración enviada a Bloomberg.

Una solicitud de comentarios enviada a la Casa Blanca no obtuvo respuesta inmediata.

Trump sacudió a los aliados de la OTAN durante el fin de semana después de amenazar con imponer aranceles a un grupo de miembros europeos de la alianza si no obtiene el control de Groenlandia. La escalada provocó indignación entre los líderes de la Unión Europea y un llamado del presidente francés, Emmanuel Macron, para activar la herramienta de represalia más poderosa del bloque.

Los embajadores de la UE se reunieron el domingo para discutir opciones si Trump cumple sus amenazas, incluidos aranceles sobre unos €93.000 millones (US$108.000 millones) de productos estadounidenses. Los líderes del bloque tienen previsto reunirse para una cumbre de emergencia el jueves.

“La OTAN ha estado diciéndole a Dinamarca, durante 20 años, que ‘tiene que alejar la amenaza rusa de Groenlandia’. Lamentablemente, Dinamarca no ha podido hacer nada al respecto. Ahora es el momento, y se hará”, publicó Trump el lunes en la red social Truth Social.

Su mensaje ha sido respaldado por varios altos funcionarios de Estados Unidos, incluido el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien dijo en una entrevista con NBC en Meet the Press que Europa era demasiado débil para garantizar la seguridad de Groenlandia.

Por separado, Noruega reaccionó con incredulidad la semana pasada después de que la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, entregara su medalla a Trump, quien desde hace tiempo codicia el galardón. Trump, que afirma merecer el premio de la paz por haber resuelto numerosas guerras durante su segundo mandato, aceptó la medalla de la líder opositora venezolana en una reunión en la Casa Blanca.

“El Premio Nobel y el laureado son inseparables”, dijo el Comité Nobel Noruego en una declaración el viernes. “Incluso si la medalla o el diploma pasan posteriormente a manos de otra persona, esto no altera quién fue el galardonado con el Premio Nobel de la Paz”.

En una publicación separada en redes sociales el domingo, el comité Nobel dijo que “un premio, por lo tanto, no puede, ni siquiera simbólicamente, ser traspasado o redistribuido”.

La carta de Trump al primer ministro de Noruega, que fue informada por primera vez por un periodista de PBS en X, fue compartida por el Consejo de Seguridad Nacional de Trump con varios otros gobiernos europeos, según personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato para discutir correspondencia privada.

El texto completo de la carta:

“Querido Jonas: Considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido MÁS de ocho guerras, ya no siento la obligación de pensar puramente en la paz, aunque siempre será predominante, pero ahora también puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América. Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China, y ¿por qué tienen ‘derecho de propiedad’ de todos modos? No hay documentos escritos, es solo que un barco llegó allí hace cientos de años, pero nosotros también tuvimos barcos que llegaron allí. He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por los Estados Unidos. El mundo no está seguro a menos que tengamos control completo y total de Groenlandia. ¡Gracias! Presidente DJT”.

