María Corina Machado faltó a la ceremonia del Nobel, pero hablará al mundo el jueves desde Oslo

La laureada con el Nobel de la Paz, María Corina Machado, tiene previsto dirigirse al mundo el jueves, según el gobierno noruego, después de que la líder opositora venezolana recibiera el prestigioso premio de la paz en su ausencia. Tras decir que saldría de su refugio para viajar a Noruega pero que no llegaría a tiempo para la ceremonia de entrega del miércoles, Machado hará su primera aparición pública en una rueda de prensa en Oslo.

Al aceptar el premio en nombre de Machado el miércoles, su hija pronunció su contundente discurso de aceptación, en el que instó a sus compatriotas a luchar por la libertad contra el "terrorismo de Estado" de Maduro. "Lo que nosotros, los venezolanos, podemos ofrecer al mundo es la lección forjada a lo largo y difícil de este largo y difícil camino: que para tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad", dijo Ana Corina Sosa Machado.

Machado, que ganó el Nobel por desafiar el control del presidente Nicolás Maduro sobre el poder, no es vista públicamente desde hace meses tras amenazas contra su vida. En una llamada con el presidente del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes, publicada justo antes de la ceremonia, Machado dijo que estaba "muy triste y muy apenada" por no llegar a tiempo, pero que se dirigía a Oslo.

Frydnes, por su parte, instó a Maduro a aceptar su derrota electoral de 2024 y dimitir. "Sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia. Porque esa es la voluntad del pueblo venezolano", dijo en un discurso en la ceremonia, a la que asistieron los reyes y los príncipes herederos de Noruega.

La madre de Machado y sus tres hijas, así como algunos jefes de Estado latinoamericanos, incluido el presidente Javier Milei, también estuvieron presentes en la entrega de premios en el Ayuntamiento de Oslo.

En su discurso, Machado denunció los secuestros y torturas bajo el régimen de Maduro, calificándolos de "crímenes contra la humanidad" y "terrorismo estatal, empleado para enterrar la voluntad del pueblo".

Venezuela advirtió a Machado que sería etiquetada como "fugitiva" si abandonaba el país, lo que la ponía en riesgo de arresto al intentar reingresar. Pero su hija aseguró al público que su madre volvería. "Quiere vivir en una Venezuela libre y nunca renunciará a ese propósito", dijo Ana Corina Sosa Machado.

Donald Trump, declaró este miércoles que "no estaría contento" si Venezuela detuviera a Machado. "No me gustaría que fuera detenida, no estaría contento", declaró presidente estadounidense en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Machado acusa a Maduro de robar las elecciones de julio de 2024 en Venezuela, de las que fue excluida, una acusación respaldada por gran parte de la comunidad internacional. Es aclamada por su lucha por la democracia, pero también criticada por alinearse con Trump, a quien dedicó su Nobel.

