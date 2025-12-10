El gobierno de Nicolás Maduro deportó a los periodistas argentinos Adrián Salonia y Nicolás Munafó, junto al camarógrafo Fabián Solís, luego de retenerlos durante dos horas en Migraciones del aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Caracas. Apenas pusieron un pie en el país, los integrantes del equipo enviado por el canal C5N fueron separados de la fila de pasajeros y sometidos a un interrogatorio exhaustivo por parte de la Policía de Migraciones.

Según lo relatado por los periodistas en sus redes sociales, los agentes les retuvieron los pasaportes, les realizaron decenas de preguntas y fotos y finalmente les negaron el ingreso a Venezuela “sin explicación”, enviándolos a Bolivia sin sus documentos. Allí, Salonia detalló que los agentes del aeropuerto se percataron de que eran periodistas y los colocaron en la fila de extranjeros comunes, lo que dio inicio a un interrogatorio con distintos funcionarios: “Les explicamos que mostraríamos la vida cotidiana de los venezolanos, y que no íbamos a cubrir temas de Estados Unidos”.

A la par, el equipo tuvo que proporcionar información sobre el hotel donde se alojarían, el chofer contratado para trasladarse en Caracas y otros detalles logísticos y personales, antes de ser finalmente deportados. La experiencia, según los propios periodistas, fue tensa y angustiante, con un marcado control sobre cada uno de sus movimientos.

¿Qué está pasando en Venezuela y cómo afectan las tensiones con Trump?

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela se intensificaron durante noviembre, cuando Donald Trump elevó su discurso contra Nicolás Maduro con advertencias directas y medidas de presión y duplicó la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares. A la par, calificó a su régimen como terrorista y afirmó que “tiene los días contados”.

Aunque no descartó una invasión terrestre, aseguró que la operación contra el narcotráfico, denominada “Lanza del Sur”, continuará con presencia naval y aérea en el sur del Caribe. De esta manera, la operación incluye el sobrevuelo de aviones F/A-18 sobre el Golfo de Venezuela, la franja marítima que separa el país de las Antillas, y la posibilidad de ataques selectivos contra miembros del Cártel de los Soles, considerado por Washington como organización terrorista.

De acuerdo a sitios de monitoreo de vuelos, los F/A-18 permanecieron más de media hora sobre aguas cercanas al territorio venezolano, un acercamiento sin precedentes en comparación con despliegues anteriores de bombarderos B-52 y B-1, que nunca habían llegado tan cerca de la franja disputada. Trump también participó recientemente en una extensa entrevista en la que no negó la posibilidad de realizar una intervención militar sobre suelo venezolano, mientras insiste en que los bombardeos terrestres “llegarán pronto”, sin dar detalles precisos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que la decisión aún está “en evaluación”.

La operación dejó al menos 22 bombardeos y 87 muertos, según un recuento que revisan legisladores demócratas y republicanos. Los incidentes incluyen ataques contra embarcaciones venezolanas presuntamente dedicadas al contrabando de drogas, y generaron cuestionamientos sobre la legalidad y proporcionalidad de la acción.

Allí, en uno de los ataques más recientes, dos sobrevivientes murieron aferrados a los restos de una lancha, lo que provocó que congresistas estadounidenses exigieran acceso a los registros audiovisuales sin editar.

¿Cuál fue el mensaje de María Corina Machado desde la clandestinidad por el Nobel de la Paz?

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado, confirmó a través de un audio que se encuentra en viaje rumbo a Oslo, Noruega, donde este miércoles fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz. Aun así, debido a las restricciones de su situación política y de seguridad, no pudo participar de la ceremonia en el momento en que se entregó el galardón.

Allí, en su mensaje, Machado expresó su gratitud al Comité Nobel noruego y recordó que este reconocimiento es resultado de la lucha constante del pueblo venezolano por la democracia y la libertad. Destacó que este logro no es solo personal, sino colectivo, y recordó los riesgos que muchos venezolanos debieron asumir para que ella pudiera llegar a Oslo: “Estoy muy agradecida con ellos. Este reconocimiento refleja lo que significa la lucha del pueblo venezolano”, agregó Machado, refiriéndose a familiares, colegas y activistas que la han acompañado en su trayectoria.

La opositora aseguró que el premio genera un sentimiento de orgullo y emoción entre los venezolanos dentro y fuera del país: “Estoy feliz de decir que no podré llegar a la ceremonia en el momento, pero estoy en camino a Oslo. Sé que cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo ya están en la ciudad, junto con mi familia, mi equipo y tantos colegas”.

Javier Milei participó en la ceremonia de la entrega del Nobel a María Corina Machado

También hizo hincapié en el carácter colectivo del galardón: “Este premio es para todos los venezolanos y sé que será recibido por ellos. Pronto podré abrazar a mi familia y a mis hijos, que no he visto en dos años".

MV/DCQ