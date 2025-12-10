miércoles 10 de diciembre de 2025
POLITICA
Noruega

Javier Milei participó en la ceremonia de la entrega del Nobel a María Corina Machado

El mandatario está en Oslo, donde se realiza la ceremonia de entrega del galardón político más importante del mundo.

El presidente Javier Milei llegó a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 10122025
El presidente Javier Milei llegó a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. | Presidencia de La Nación

El presidente Javier Milei llegó este miércoles al Ayuntamiento de Oslo, donde se realizó la ceremonia de entrega de los premios Nobel, para mostrar su apoyo a la líder opositora venezolana María Corina Machado, elegida como Premio Nobel de la Paz 2025. El comité del Nobel fundamentó el reconocimiento a Machado en su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Aunque María Corina Machado no pudo asistir en persona debido a complicaciones en su viaje desde el exilio, su hija Ana Corina Sosa aceptó el premio en su nombre, y leyó unas emotivas palabras enviadas por su madre.

Milei, un aliado férreo de la opositora, arribó a la capital noruega el 9 de diciembre junto a su hermana Karina y una delegación que incluye al canciller Pablo Quirno. Durante la ceremonia, saludaron a la madre de Machado, Corina Parisca, y también al referente de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia.y su esposa, Mercedes López.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

El presidente Javier Milei saluda al opositor venezolano Edmundo González Urrutia en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025

Donald Trump advierte que Nicolás Maduro "tiene los días contados"

Karina Milei saluda al opositor venezolano Edmundo González Urrutia en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, en Oslo

Además de Milei, participaron del acto otros tres presidentes latinoamericanos: Santiago Peña, de Paraguay; Daniel Noboa, de Ecuador; y José Raúl Mulino, de Panamá,

Sudamérica no es Vietnam: la advertencia de Celso Amorim ante la ofensiva de EEUU en Venezuela

La ceremonia se abrió con la interpretación de la clásica canción venezolana “Alma Llanera” por el cantante venezolano Danny Ocean. Javier y Karina Milei y Karina aparecieron en imágenes oficiales al llegar al Ayuntamiento y al saludar con entusiasmo a González Urrutia, en un gesto que provocó aplausos entre los asistentes y tensó aún más las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro.

MB

También te puede interesar
En esta Nota