Javier Milei participó en la ceremonia de la entrega del Nobel a María Corina Machado

El presidente Javier Milei llegó este miércoles al Ayuntamiento de Oslo, donde se realizó la ceremonia de entrega de los premios Nobel, para mostrar su apoyo a la líder opositora venezolana María Corina Machado, elegida como Premio Nobel de la Paz 2025. El comité del Nobel fundamentó el reconocimiento a Machado en su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Aunque María Corina Machado no pudo asistir en persona debido a complicaciones en su viaje desde el exilio, su hija Ana Corina Sosa aceptó el premio en su nombre, y leyó unas emotivas palabras enviadas por su madre.

Milei, un aliado férreo de la opositora, arribó a la capital noruega el 9 de diciembre junto a su hermana Karina y una delegación que incluye al canciller Pablo Quirno. Durante la ceremonia, saludaron a la madre de Machado, Corina Parisca, y también al referente de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia.y su esposa, Mercedes López.

Además de Milei, participaron del acto otros tres presidentes latinoamericanos: Santiago Peña, de Paraguay; Daniel Noboa, de Ecuador; y José Raúl Mulino, de Panamá,

La ceremonia se abrió con la interpretación de la clásica canción venezolana “Alma Llanera” por el cantante venezolano Danny Ocean. Javier y Karina Milei y Karina aparecieron en imágenes oficiales al llegar al Ayuntamiento y al saludar con entusiasmo a González Urrutia, en un gesto que provocó aplausos entre los asistentes y tensó aún más las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro.

