Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años

Este miércoles, Australia les prohibió a los menores de 16 años acceder a las redes sociales a través de una ley con la que busca “recuperar el control” de los gigantes tecnológicos que manejan plataformas como TikTok e Instagram. Ahora, las grandes empresas de Internet deberán eliminar de sus aplicaciones las cuentas de estos adolescentes o pagar multas de hasta 33 millones de dólares.

El primer ministro Anthony Albanese dio un discurso sobre esta restricción, explicando: “¡Esto es Australia diciendo que ya basta!”. Y luego afirmó que se trata de "uno de los mayores cambios culturales que nuestra nación ha enfrentado", adelantando que “recuperaremos el control” de manos de los gigantes de la tecnología. El mandatario también aseguró que, gracias a la prohibición, “los niños tendrán más tiempo para ser niños y los padres tendrán mayor tranquilidad. Esta ley busca facilitarles conversaciones con sus hijos sobre los riesgos y daños de usar Internet”.

Anthony Albanese, primer ministro australiano

Según el gobierno, la medida busca proteger a niños y adolescentes de los “algoritmos depredadores” que llenan sus celulares de sexo, violencia y acoso virtual. Entrevistada por la agencia AFP, Bianca Navarro, de 10 años, confesó que ya está contando el tiempo que le falta para poder volver a usar Youtube: “Va a ser bastante triste porque me quedan seis años hasta que pueda verlo".

La realidad es que desde este 10 de diciembre, Instagram, Facebook, Kick, Threads, X, Twitch, TikTok, Snapchat, YouTube y Reddit tienen prohibido permitir la creación o mantener cuentas de usuarios menores de 16 años en Australia.

¿Hasta dónde debe intervenir el Estado en la vida de las infancias?

En declaraciones para la agencia AFP, Mia Bannister, la madre que culpó a las plataformas sociales del suicidio de Ollie, su hijo adolescente, víctima de acoso en Internet, remarcó: “Estoy harta de que los gigantes de las redes eludan su responsabilidad”. Por su parte, Dany Elachi, padre de cinco niños, aseguró que las restricciones son un “límite” que debería haberse puesto antes.

Adolescentes de todo el mundo hablaron del tema. “Los estudiantes de hoy en día están muy distraídos", reconoció Mitchelle Okinedo, una joven nigeriana de 15 años; mientras Santiago Ramírez Rojas, de 16 años, oriundo de Ciudad de México, destacó que “las redes sociales son muy importantes hoy en día para expresarse, sin importar la edad”

La medida tomada por Australia podría ser imitada por Malasia y Nueva Zelanda, que están evaluando implementar restricciones parecidas. El gobierno australiano se sinceró, reconociendo que muchos adolescentes hallarán la forma de romper con la prohibición, pero el primer ministro usó como ejemplo lo que ocurre con la bebida para defender su nueva medida: “Australia establece la edad legal para consumir alcohol en 18 años porque nuestra sociedad reconoce los beneficios que este enfoque ofrece tanto para el individuo como para la comunidad. El hecho de que los adolescentes encuentren la manera de beber ocasionalmente no resta valor a contar con una normativa nacional clara”.

Mark Zuckerberg, CEO de META

La reacción de las empresas virtuales a la prohibición impuesta por Australia

Meta, YouTube y otros grandes referentes de las redes sociales criticaron la restricción, pero prácticamente todos aceptaron cumplir con la medida mientras planean un contrataque legal. Por ejemplo, medios locales adelantaron que Reddit intentaría revocar la prohibición en el Tribunal Supremo de Australia, aunque la plataforma todavía no confirmó la noticia.

Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, advirtió este miércoles que la restricción traerá más inseguridad a los adolescentes porque “esta ley mal desarrollada puede llevar a los jóvenes a plataformas o aplicaciones menos reguladas”.

Instagram y Facebook

Un punto importante es que las compañías de redes sociales son consideradas las únicas responsables de chequear que sus usuarios tengan 16 años o más. Algunas plataformas explicaron que usarán IA (Inteligencia Artificial) para calcular la edad a partir de las fotos presentadas. Mientras tanto, sigue el debate sobre qué plataformas deberán quedar sujetas a esta prohibición. Pinterest, Roblox y WhatsApp están, por el momento, exentos de la medida, pero el gobierno advirtió que esto puede cambiar.

