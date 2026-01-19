Trump está sirviendo al imperialismo estadounidense sin palabras

PRETORIA – El secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y su posterior traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico ha infligido un grave daño al sistema legal internacional centrado en las Naciones Unidas que Estados Unidos ayudó a construir en gran medida. Sin duda, el presidente Donald Trump no hace más que continuar una larga historia de intervencionismo estadounidense en el extranjero. Pero mientras que las administraciones anteriores a menudo apelaban de boquilla a los derechos humanos o a la democracia, Trump se ha quitado la máscara. Según su propio relato, la misión de Estados Unidos en Venezuela es hacerse con el control de las mayores reservas de petróleo del mundo.

Irónicamente, la Doctrina Monroe que Trump ha desempolvado para justificar la expulsión de China (que venía comprando alrededor del 80% de las exportaciones de petróleo de Venezuela) del hemisferio occidental nació en realidad de la debilidad militar de Estados Unidos. Al tratar de impedir que las potencias coloniales europeas entraran en lo que declaró su propio patio trasero en la década de 1820, Estados Unidos tuvo que confiar inicialmente en la vigilancia de la Marina Real británica.

No fue hasta el "corolario" de 1904 del presidente estadounidense Theodore Roosevelt a la Doctrina Monroe cuando Estados Unidos tuvo la capacidad militar para imponer su voluntad en la región, algo que ya había hecho al expulsar a España en 1898. Para entonces, la Pax Americana había pasado a representar un proyecto expansionista de "diplomacia de cañonero" e "imperialismo yanqui" en el que Estados Unidos se anexionó Hawái, Guam, Samoa y Puerto Rico, mientras ocupaba Filipinas y Cuba. Antes de eso, Estados Unidos había librado una guerra contra México entre 1846 y 1848, apoderándose del 55% de su territorio (los actuales estados de California, Arizona, Colorado, Nevada, Nuevo México y Utah).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Cómo alimentar a diez mil millones de personas en 2050?

Del mismo modo, durante la Guerra Fría, Estados Unidos respaldó a feroces caudillos militares en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, mientras apoyaba a escuadrones de la muerte e insurgentes de derecha en El Salvador, Guatemala y Nicaragua en nombre del anticomunismo. Y más lejos, en Irán, Estados Unidos (instigado por Gran Bretaña) derrocó al gobierno democráticamente elegido de Mohammad Mossadegh en 1953, y luego desempeñó un papel central en el asesinato del líder congoleño Patrice Lumumba en 1961, con ayuda de Bélgica.

Dos décadas después, la administración del presidente estadounidense Ronald Reagan derrocó a un gobierno militar de izquierda en Granada. Su sucesor, George H.W. Bush, envió a los marines estadounidenses a detener al gobernante militar de Panamá, Manuel Noriega, por cargos de drogas (una sorprendente precuela del secuestro de Maduro).

En 1999, el presidente estadounidense Bill Clinton bombardeó polémicamente a Serbia para obligarla a sentarse a la mesa de negociaciones sin una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que tres años después, su sucesor George W. Bush respaldó un esfuerzo liderado por corporaciones para deponer al líder populista de Venezuela, Hugo Chávez, aunque un levantamiento masivo revirtió el golpe. La administración Bush lanzó entonces su notoria invasión de Irak (una medida a la que se opusieron incluso aliados incondicionales como Francia y Alemania) bajo el falso pretexto de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Dado que no se había realizado una planificación adecuada para las consecuencias, la intervención se convirtió en un lodazal sangriento, que resultó en un estimado de 461,000 muertes iraquíes para 2011.

Trump está poniendo en pausa la democracia venezolana

Finalmente, los 542 ataques con drones lanzados durante la presidencia de Barack Obama mataron a unas 3,797 personas, principalmente en Yemen y Pakistán. En 2011, Obama lideró el bombardeo de la OTAN sobre Libia, y aunque esa misión al menos había sido mandatada por el Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a la población de una matanza, pronto se convirtió en una operación de cambio de régimen, que culminó con el linchamiento del dictador del país. Como explicó Obama más tarde: "nosotros... teníamos que asegurarnos de que Muammar Qaddafi no se quedara allí... Qaddafi tenía más sangre estadounidense en sus manos que cualquier otro individuo aparte de Osama bin Laden".

Obama destruyó Libia tan ciertamente como Bush destruyó Irak. Una vez más, no se hizo una planificación adecuada para las secuelas de la intervención. La misión de la OTAN dejó a Libia en un estado de anarquía. En los años siguientes, militantes y armas se dispersaron por el ya volátil Sahel, una región que hoy representa más de la mitad de todas las muertes relacionadas con el terrorismo a nivel mundial.

Por lo tanto, históricamente, Estados Unidos se ha embarcado en una búsqueda perenne de enemigos extranjeros: desde imperialistas europeos hasta marxistas latinoamericanos, comunistas soviéticos, yihadistas islámicos y mercantilistas chinos. Lo que distingue la política exterior de Trump de la de sus predecesores es su uso crudo y temerario de la fuerza militar, su incapacidad para comprender la sutileza del poder blando y su destrucción gratuita de las instituciones multilaterales y alianzas que han sostenido la hegemonía global de Estados Unidos durante ocho décadas. Trump también está en una categoría propia cuando se trata de burlar el estado de derecho dentro de EE. UU., participando en una corrupción y autogestión desvergonzadas y defendiendo abiertamente una agenda nativista favorecida por los supremacistas blancos.

El dilema del petroestado de Trump en Venezuela

La reacción global a la prepotencia de Trump en Venezuela muestra que ha ensanchado la brecha Norte-Sur del mundo. Brasil, México, Colombia, Cuba, China y Sudáfrica fueron particularmente mordaces al condenar la acción de EE. UU. durante una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU a principios de este mes. Incluso Rusia, que ha estado librando una guerra de agresión ilegal contra Ucrania, tuvo el descaro de condenar a EE. UU. sin inmutarse.

Mientras tanto, la reacción mayoritariamente muda de Europa ha vuelto a exponer su falta de carácter frente a un aliado clave que se ha descarriado, tal como hizo cuando aprobó las masacres de Israel en Gaza. Sin embargo, tal hipocresía es contraproducente porque la respuesta cobarde de Europa a las situaciones en Gaza y Venezuela disminuirá el apoyo diplomático a Ucrania dentro de la Asamblea General de la ONU.

Y ahora Europa se encuentra confrontando directamente el imperialismo estadounidense, bajo la forma de las pretensiones de Trump sobre Groenlandia. Con la agresión imperial estadounidense totalmente desenmascarada, los europeos, al igual que los pueblos de todo el hemisferio occidental, pronto podrían encontrarse pronunciando una versión del lamento del dictador mexicano del siglo XIX Porfirio Díaz: "Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos".

Adekeye Adebajo, profesor e investigador principal del Centro para el Avance del Conocimiento de la Universidad de Pretoria, formó parte de misiones de las Naciones Unidas en Sudáfrica, el Sáhara Occidental e Irak. Es autor de The Splendid Tapestry of African Life: Essays on a Resilient Continent, its Diaspora, and the World (Routledge, 2025) y editor de The Black Atlantic’s Triple Burden: Slavery, Colonialism, and Reparations (Manchester University Press, 2025).