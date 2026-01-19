El Reino Unido debe liderar la resistencia contra Trump

El empeño del presidente estadounidense Donald Trump por construir un nuevo imperio sugiere que la resiliencia de la OTAN enfrentará su mayor prueba en 2026. En las últimas semanas, su administración capturó a Nicolás Maduro en Venezuela y amenazó con anexar Groenlandia por la fuerza. La Doctrina Donroe es hoy una realidad mortal.

Las acciones unilaterales de Trump han aumentado la incertidumbre geopolítica, y líderes europeos como Keir Starmer deben montar una defensa robusta de la OTAN. De lo contrario, un Trumpvalentonado podría tomar cualquier territorio o recurso que desee, sin importar las consecuencias. Starmer debe aumentar la presión sobre Estados Unidos.

El papel de Starmer es fundamental por su capacidad militar y su cercanía con Trump, quien siente afinidad por el Reino Unido. Mientras Macron y el canciller alemán Friedrich Merz lideran gobiernos debilitados o estancados, el laborismo cuenta con una mayoría parlamentaria sólida. Starmer es el líder europeo más fuerte políticamente.

El Reino Unido tiene un deber histórico con la OTAN y vínculos profundos con Venezuela desde su independencia. Por ello, Starmer tiene el imperativo de defender la estabilidad económica en Venezuela y proteger a Groenlandia, territorio de Dinamarca, frente a las maquinaciones de la Casa Blanca. Defender a los aliados es un imperativo histórico.

Trump y figuras como Stephen Miller han dejado claro que su doctrina se aplica a cualquier "influencia externa" en las Américas, incluso de aliados. Para contrarrestar esto, Starmer debe abandonar su actitud moderada y ser más enérgico en sus discusiones con el presidente. Su actitud comedida logrará muy poco ante Trump.

El mundo observa si los miembros de la OTAN rechazan las amenazas contra Groenlandia. Starmer debe movilizar a los republicanos del Congreso que aún apoyan la alianza, aprovechando que algunos ya han votado contra el poder bélico unilateral de Trump en Venezuela. Acciones unilaterales podrían causar deserciones republicanas.

Sin estabilidad en la política exterior de EE. UU., el mundo entrará en un periodo de conflicto entre grandes potencias. Vladímir Putin podría verse alentado a tomar más territorio ucraniano y extender su influencia hacia los países bálticos, poniendo en riesgo la seguridad europea. La seguridad europea está en grave peligro.

Este escenario no es descabellado: en su primer mandato, Putin ofreció a Venezuela a cambio de vía libre en Ucrania. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping podría atacar Taiwán y presionar a aliados estadounidenses como Japón y Filipinas. China podría aprovechar este vacío geopolítico.

Para evitar esta crisis, los líderes europeos deben reforzar las normas de la OTAN mientras aún puedan influir en Trump. Una estrategia sería que el Rey Carlos III se reúna públicamente con el Rey Federico X de Dinamarca, apelando al ego y la fascinación de Trump por la realeza. La diplomacia real podría influir en el ego de Trump.

Defender la OTAN contra su miembro más poderoso requerirá una combinación de fuerza y astucia. Trump ha proclamado que su poder solo se limita por su "propia moralidad" y no por tratados. Esto debería bastar para que Europa actúe ahora, con el Reino Unido a la cabeza. Europa debe actuar antes de la próxima decisión temeraria.

(*) William R. Rhodes, ex director ejecutivo de Citibank, es presidente y director ejecutivo de William R. Rhodes Global Advisors y autor de Banker to the World: Leadership Lessons From the Front Lines of Global Finance (McGraw Hill, 2011). Stuart P.M. Mackintosh es profesor visitante en el Departamento de Política de la Universidad de Newcastle y ex director ejecutivo del G30.