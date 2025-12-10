Roberto Bacman: “Está muy discutido el premio a Corina Machado del Nobel de la Paz”

El analista político, Roberto Bacman, habló con Canal E y evaluó el trasfondo del premio Nobel de la Paz, la ausencia de Corina Machado y el rol del presidente Javier Milei, quien estuvo presente en la ceremonia celebrada en Oslo.

Roberto Bacman marcó la incertidumbre dominante: “Es muy extraño lo que pasó. Nadie sabe por qué no está Corina Machado”. También afirmó que hay dudas sobre si se trató de un motivo de seguridad o por la situación interna de Venezuela, donde “está muy tensionada. Hay un ultimátum por parte de Estados Unidos”.

Desacuerdo con la entrega del Premio Nobel a María Corina Machado

Según describió, la ceremonia se transformó en un gesto simbólico. “Fue una entrega simbólica. Fue la hija, dio un discurso”, sostuvo, pero subrayó que la legitimidad del premio está bajo discusión internacional: “Está muy discutido el premio a Corina Machado del Nobel de la Paz, muchos plantean qué aporta Corina Machado a la paz”.

Sobre la misma línea, Bacman mencionó el trasfondo político: “Aparentemente hubo mucha presión de Estados Unidos, el Nobel de la Paz lo pedía Trump para él. En lugar de dárselo a Trump, se lo dieron a Corina Machado”.

Pérdida de credibilidad en la ceremonia

Luego, manifestó que la ausencia de la premiada le restó fuerza al acto: “Convierte a esto en un premio que en este caso la ceremonia tiene un valor menor”. Aunque reconoció antecedentes de premiados ausentes, insistió en el carácter excepcional de lo ocurrido: “No es común que un premio tan importante tenga una entrega sin la presencia de quien lo recibe”.

Uno de los puntos más polémicos fue la participación del presidente Javier Milei en el evento. “Esa es otra pregunta: ¿por qué Milei fue a esa entrega de premio, sabiendo que no iba a estar Corina Machado y sabiendo que no iba a haber discurso?”, comentó el entrevistado.

Aun así, cuestionó el costo político del alineamiento extremo con Estados Unidos. “Un apoyo a qué costo”, dijo, y agregó un episodio que consideró grave: “Ayer Trump dijo que él ganó las elecciones en Argentina y afirmó que su intervención cambió el resultado”. Sobre la misma línea, expresó que esa declaración “pone a la Argentina en una situación muy debilitada políticamente en la región, dependiendo totalmente de Estados Unidos”.