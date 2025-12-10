Martín Tetaz: “No es posible reformar instituciones del mercado laboral si sigue siendo carísimo contratar para el empleador“

El economista, Martín Tetaz, analizó en Canal E los ejes centrales de la reforma laboral, el rol de la CGT, los puntos que quedaron afuera y las dificultades políticas que enfrenta el Gobierno para avanzar hacia un esquema integral de cambios en el mercado de trabajo.

Martín Tetaz advirtió que la propuesta aún no está cerrada y que “falta todavía la definición más importante, que es la presentación del proyecto, para que podamos analizarlo”. También explicó que el Gobierno pretende ordenar y limitar criterios judiciales: “Flexibilizaría un poco más la cuestión de las indemnizaciones, que quedó bastante resuelta en la reforma laboral de la Ley Bases”. El objetivo, afirmó, es claro: “Hay que volver a la regla de oro de la indemnización, que es un salario por año trabajado”.

Análisis del banco de horas planteado en la reforma laboral

Sobre la propuesta del banco de horas, destacó que, “la posibilidad de que las empresas acuerden con los trabajadores una cantidad de horas semanales o mensuales y cubrirlas cuando hay más demanda”, permitiría que el trabajador “pueda tomarse algunos días más cuando por ahí no la hay”.

Ante un escenario de inflación a la baja, Tetaz remarcó que la estructura salarial cambiará: “Hasta ahora, las discusiones paritarias eran discusiones de actualización por inflación”. Sin embargo, resaltó que el Gobierno quiere incorporar “esquemas de productividad que incluyan la posibilidad de que la remuneración esté atada a mejoras de productividad”.

Los puntos que interfieren con la modernización laboral

Por otro lado, señaló que la ausencia de dos reformas críticas debilita el intento de modernizar el mercado laboral: “No es posible reformar instituciones del mercado laboral si sigue siendo carísimo contratar para el empleador y el salario de bolsillo es bajo”.

El entrevistado recordó que hoy “tenés un salario promedio de $1.700.000, pero le llega al trabajador 1.100.000”, algo que sólo puede corregirse con cambios en la seguridad social: “Eso es algo que solamente se puede resolver con una reforma previsional que desconecte el mercado de trabajo de la seguridad social”.

A su vez, ubicó el escenario actual en un proceso gradual: “La historia de las reformas laborales es la historia del avance por olas”. En este sentido, recordó que la Ley Bases eliminó multas millonarias por registración y aclaró que la reforma previsional quedará para una etapa posterior. Por eso, insistió: “No le pidamos resultados a una reforma hasta que no esté la reforma previsional también hecha”.