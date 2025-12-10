“La parte financiera viene muy bien, pero la enorme deuda del Gobierno es con el empleo y con la economía real”

El economista, Gastón Alonso, conversó con Canal E y se refirió a la licitación del bono que emitió el Gobierno con vistas al 2029, también mencionó la estabilidad del dólar y el riesgo país, sin embargo, cuestionó lo que ocurre con el empleo en el sector de la construcción y la industria.

Gastón Alonso destacó que el frente financiero muestra signos sólidos: “Probablemente hacia fines de la tarde tengamos un buen resultado en la licitación del BONAR 29, que es una aproximación a volver a los mercados capitales internacionales”. A esto sumó que “esto de los dólares estables, la brecha estable, el riesgo país estable y acciones que subieron mucho hacen a un esquema financiero muy positivo”.

Crisis en la economía real

Sin embargo, marcó la diferencia con la economía real: “Si vos no tenés un traslado de las bonanzas financieras hacia la economía real, de nada sirve”.

Para explicar la magnitud del deterioro productivo, Alonso enumeró datos clave: “Los datos de octubre de industria tuvimos una baja del 0,8%, en el caso de construcción 0,5”. Y agregó sobre la comparación anual: “En 2025 la industria tiene a octubre una caída de casi 5%, si comparamos contra noviembre 2023, sí es una caída del 5,1%”.

Fuerte caída en el empleo desde que asumió el Gobierno

El impacto laboral es aún más crítico: “Desde que arrancó el Gobierno a agosto, tenemos 40.000 puestos de trabajo menos en la industria y 60.000 puestos de trabajo menos en la construcción”. De esa forma, advirtió que, “la parte financiera viene muy bien, pero la enorme deuda del Gobierno tiene que ver con el empleo y con la economía real”.

Sobre si la mejora financiera compensa el deterioro del empleo, el entrevistado comentó: “El empleo cae muy fuerte en los polos industriales, en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba”. Aunque reconoció un leve repunte en economías vinculadas al petróleo y la minería, remarcó que, “no hay compensación, las personas que trabajan en fábricas o comercio no pueden ir todas a trabajar a Vaca Muerta”.

Además, mencionó la expansión de la economía de plataformas como salida de emergencia: “Es una especie de salvavidas momentánea, pero no resuelve el problema estructural”.