Qué es el Foro de Davos: el evento que reúne a los lideres mundiales en donde participará Javier Milei

La 56ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial que comenzó este lunes 19 de enero de 2026 reúne a los principales líderes gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil hasta el 23 de enero próximo. Según la agenda propuesta desde la organización, se espera que el presidente argentino Javier Milei -este miércoles 21 de enero a las 11:45 (hora Argentina)- tenga un rol protagónico.

El World Economic Forum (WEF), conocido también como “Foro de Davos” o “Foro Económico Mundial de Davos”, es una organización no gubernamental internacional con sede en Cologny, una comuna suiza ubicada en Ginebra, que se reúnen una vez por año.

Bajo el tema "El espíritu del diálogo", Davos 2026 busca posicionarse como una plataforma para conectar a líderes con el fin de enfrentar desafíos compartidos e impulsar las innovaciones que definen el futuro, según sus organizadores.

El FMI proyecta que la economía argentina crecerá 4% en 2026 y 2027

En este espacio participan más de 3.000 referentes políticos, empresariales, de medios de comunicación y de la sociedad civil de todo el mundo con el objetivo de “trabajar en torno a los desafíos globales más urgentes a través de la cooperación público-privada”.

Según se detalla en el sitio web oficial, el organismo proporciona una “plataforma global, imparcial y sin ánimo de lucro” con el fin de 'establecer la confianza y crear iniciativas para la cooperación y el progreso'”.

Algo sobre los inicios de Davos y el por qué de su importancia

Sus inicios datan de 1971, cuando el nombre era Foro Europeo de Gestión, por el profesor de economía Klaus Schwab. En sus comienzos, Schwab planteó las reuniones como espacios informales centradas en “cómo las empresas europeas podrían ponerse al día con las prácticas de gestión estadounidenses”.

En un repaso por su historia, en la web destacan que “los acontecimientos de 1973, a saber, el colapso del mecanismo de tipo de cambio fijo de Bretton Woods y la guerra árabe-israelí, hicieron que la reunión anual expandiera su enfoque de la gestión a las cuestiones económicas y sociales”.

Bajo ese contexto, el Foro Europeo de Gestión citó a los líderes políticos por primera vez en Davos en enero de 1974. Su nombre fue cambiado recién en 1987, pasando a conocerse como Foro Económico Mundial. Recién en el 2015 fue reconocido formalmente como organización internacional.

En la actualidad, la entidad cuenta con el apoyo de más de 1.000 empresas socias y lleva adelante más de 150 iniciativas.

Agustín Laje sobre Milei en Davos: “Está bien ir en modo 'pintarles la cara'"

El programa de este año del Foro se basa en los últimos acontecimientos mundiales y las innovaciones revolucionarias. En la web oficial destacaron que “el objetivo es generar ideas, encontrar soluciones a largo plazo para desafíos interconectados y abrir nuevas oportunidades de crecimiento, resiliencia e impacto”.

“Con casi 3000 participantes de cerca de 130 países, Davos 2026 refleja una mezcla única y diversa de sectores, industrias, gobiernos y generaciones, lo que garantiza la amplitud de perspectivas necesaria para encontrar soluciones compartidas”, señalaron en un comunicado, redondeando con la idea de que la conversación “se extiende mucho más allá de Davos e involucra a audiencias de todo el mundo”.

Qué se espera de esta reunión del Foro de Davos y quiénes asisten

Contaran con expositores que aportaran sus miradas sobre geopolítica y crecimiento, allí se explorará formas de renovar la cooperación en un contexto de normas cuestionadas, alianzas tensas y una confianza erosionada.

“Los nuevos modelos de colaboración pueden abrir nuevas oportunidades, incluso mientras se replantean supuestos arraigados sobre seguridad, soberanía e integración global”, destacaron en el comunicado.

Los tópicos irán desde la gestión de los riesgos geopolíticos y la incertidumbre económica hasta el aprovechamiento de la innovación, los debates se centrarán en soluciones prácticas para fomentar la resiliencia, la competitividad y el crecimiento inclusivo, incluyendo el despliegue responsable de tecnologías transformadoras como la IA generativa.

Además, resaltaron lo importantes que serán las dimensiones humanas de la transformación. A medida que las industrias evolucionan y las tecnologías transforman el empleo, Davos pondrá de relieve cómo los gobiernos y las empresas pueden invertir mejor en las personas, creando una fuerza laboral resiliente, apoyando la transición de habilidades y mejorando el bienestar en una era de profundos cambios.

Esta edición contara con líderes de una amplia gama de países, sectores y comunidades para fomentar un intercambio abierto y un diálogo práctico sobre los desafíos globales.

Milei regresa al Foro de Davos y prepara un discurso de impacto en apoyo a EE.UU.

Entre los participantes se encuentran directores ejecutivos y presidentes de las empresas socias del Foro, junto con jefes de Estado y de gobierno, altos funcionarios públicos de los países del G7, G20 y BRICS, así como directores de organizaciones internacionales.

El programa se enriquece con las contribuciones de la sociedad civil, representantes sindicales, organizaciones religiosas, figuras destacadas de la cultura y emprendedores sociales, además de académicos y expertos de diversos laboratorios de ideas que aportan análisis y conocimientos basados en investigaciones.

Por último, los líderes jóvenes de la comunidad Global Shapers del Foro, junto con innovadores y pioneros tecnológicos, aportan ideas de vanguardia y su experiencia directa frente al cambio.

GZ / lr