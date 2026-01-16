El último censo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó un escenario crítico: el distrito alcanzó el número más alto de personas en situación de calle de su historia. El relevamiento, que llevaron adelante 85 equipos técnicos en noviembre pasado, mostró que la crisis económica empujó a miles de ciudadanos a buscar refugio en la red estatal. Los resultados que difundió la administración de Jorge Macri expusieron un deterioro social acelerado que superó todos los registros previos del distrito porteño.

El dato más contundente del informe fue el crecimiento explosivo de la población en los paradores, denominados Centros de Inclusión Social (CIS). En apenas un semestre, la cantidad de personas que buscaron auxilio en estos refugios aumentó un 20%. Este fenómeno explicó casi la totalidad del incremento de la indigencia en la ciudad, ya que el registro de personas que durmieron directamente en la vía pública tuvo una suba más leve, del 3%, en comparación con el mes de mayo.

Además, se reveló que la pobreza afectó principalmente a adultos en edad productiva. El 80% de los encuestados tiene entre 19 y 59 años, mientras que los adultos mayores representaron apenas el 8% del total. Otro punto relevante fue el lugar de procedencia: el 67,1% de los censados nació fuera de la Capital Federal. Esta cifra reflejó la presión que recibió el sistema porteño por parte de personas que llegaron desde otras jurisdicciones, mayormente del conurbano bonaerense.

Geográficamente, la indigencia se concentró en el corazón político y comercial de la ciudad. La mitad de las personas en situación de calle se agrupó en las comunas 1 y 3, que integran barrios como Constitución, Monserrat, San Telmo, Retiro y Balvanera. La cercanía con las grandes terminales de trenes y la mayor oferta de servicios sociales en estas áreas consolidaron a estas zonas como los epicentros de la vulnerabilidad extrema en el territorio porteño.

Quizás el dato más alarmante para los equipos sociales fue la velocidad con la que nuevos ciudadanos perdieron su techo. El 30% de los censados entró en situación de calle hace menos de un año, lo que demostró una caída masiva de familias y trabajadores hacia la indigencia reciente. Por otro lado, un 68,2% de la población relevada ya cumplió más de doce meses viviendo en condiciones de precariedad.

La comparativa histórica y el refuerzo de la asistencia

El panorama actual resultó desolador frente a los primeros relevamientos oficiales. En 2017, cuando se aplicó la misma metodología por primera vez, se registraron 636 personas en la calle y 966 en paradores. Ocho años después, el fracaso de las políticas de contención quedó a la vista: los censados en la vía pública saltaron a 1.613 y los refugiados en los CIS llegaron a 3.563. En total, la población sin techo se triplicó en menos de una década, superando la capacidad de respuesta original del Estado.

Ante este desborde, la gestión macrista sumó diez nuevos centros durante el transcurso de 2025. Esta expansión permitió estirar la capacidad del sistema a más de 4.900 lugares disponibles, un esfuerzo por evitar que el crecimiento de la indigencia se traduzca en una mayor ocupación de espacios comunes. La prioridad oficial fue canalizar a los ciudadanos hacia estos centros para brindarles alimentación y seguimiento, aunque el flujo amenazó con saturar la infraestructura instalada.

Como último dique frente al colapso total, la Ciudad mantuvo el “otorgamiento de subsidios habitacionales” para familias en riesgo. Actualmente, 11.726 personas recibieron este beneficio económico mensual para intentar costear un alquiler mínimo y no terminar en la calle. Este programa se convirtió en la principal herramienta para frenar una estadística que, mes a mes, batió récords de vulnerabilidad.

