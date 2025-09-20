Salvaron a un hombre en situación de calle que casi es compactado por un camión de basura

Este sábado 20 de septiembre, por la mañana, una persona fue salvada en la ciudad de Córdoba del interior de un camión recolector de basura, donde había quedado atrapado. Todo pasó en avenida Vélez Sarsfield al 1200, barrio Nueva Córdoba, cuando el rodado de la empresa LAM hacía su labor de limpieza.

De acuerdo a La Voz del Interior, que habló con las fuentes policiales que cubrieron el caso, Walter Gabriel Banegas, un hombre en situación de calle de 35 años, se metió en un contenedor de basura la noche del viernes para protegerse del frío y la lluvia. Horas después, el contenedor fue vaciado en el camión recolector y comenzó, de forma automática, el proceso de compactación.

Jorge Macri ordenó controlar y sancionar a las personas que revuelvan los contenedores de basura

Las personas que circulaban por el lugar y los operarios oyeron los pedidos de auxilio del Banegas, lo que permitió actuar a tiempo. “Se activó un operativo urgente para detener el proceso de compactación y rescatar al hombre que pedía ayuda desde adentro del camión”, relató el comisario Claudio Jiménez al medio antes citado. En ese punto intervino la Dirección de Unidades de Alto Riesgo (Duar), que consiguió sacar a la víctima del interior del vehículo.

A continuación, llegó una ambulancia al lugar y comprobó que el hombre tenía heridas múltiples, por lo que fue llevado de urgencia al Hospital Misericordia. Horas después, el centro médico emitió un parte explicando que Banegas tiene fracturas y politraumatismos en miembros superiores e inferiores, pero su vida no corre peligro y su estado es estable.

Posteo de la Policía de Córdoba sobre el hombre que casi es compactado por un camión de la basura

El caso de los contenedores incendiados en Villa Devoto

Dos hombres, de 38 y 44 años, fueron detenidos a finales de julio por prender fuego varios contenedores en el barrio porteño de Villa Devoto. De acuerdo al informe policial al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, personal de la Comisaría Vecinal 11 B intervino en ambos episodios.

El primer caso ocurrió en la calle Joaquín V. González al 3100, cuando la Policía comprobó que un contenedor se había quemado y, en la misma cuadra, otro estaba prendiéndose fuego. Mientras esperaban la llegada de los bomberos, “un transeúnte dio aviso por otro contenedor más que se incendiaba sobre la calle Tinogasta al 3900 y un cuarto, en la calle Lincoln al 3800”.

Laura Alonso: “Hasta $900 mil de multa si te gusta hurgar la basura en la Ciudad”

La policía, ayudada por los operadores del Centro de Monitoreo Urbano, quienes había logrado captar al autor de estos hechos, fueron a la calle Chivilcoy al 3400 donde arrestaron al delincuente, que contaba con antecedentes por desobediencia, hurto, portación de armas no convencionales y violación de domicilio. En su ropa hallaron un encendedor y un cuchillo.

En el segundo caso, el sospechoso fue detenido en el cruce de la avenida Francisco Beiró y Chivilcoy, tras haber prendido fuego varios contenedores de basura también en Villa Devoto.

La Unidad Flagrancia Oeste se hizo cargo de ambas causas y ordenó el traslado de los pirómanos a prisión bajo la imputación de incendio y otros estragos.

