Vino Javier Milei a Córdoba, descalificó a Juan Schiaretti en declaraciones a los medios de comunicación y en el primer tramo de su discurso en la Bolsa de Comercio. Pero el exgobernador le devolvió con la misma moneda y su posteo fue reforzado con una manifestación de su esposa, la senadora Alejandra Vigo. “Esto nos sirve para divertirnos un poco porque la campaña viene muy apagada”, comentó un schiarettista de la vieja guardia al considerar que en esta disputa el primer candidato a diputado de Provincias Unidas “derrota por KO” al jefe de la Casa Rosada.

Javier Milei acusó a Juan Schiaretti de proponer una "locura gastomaníaca" y llevar el IVA al 42%

Los fogonazos sirvieron para calentar un viernes en el que el círculo rojo y la clase dirigente estaba más preocupada por el comportamiento de los mercados antes que por los avatares de la campaña electoral, que hoy tomará un color especial ya que comienzan los avisos gratuitos para todos los candidatos que patrocina el Gobierno nacional.

Hace pocos días, el clima se alteró luego de un artículo del prestigioso columnista Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, en el que aseguró que “se escucha” hablar sobre una posible salida anticipada de Milei, lo que obligaría a convocar a la Asamblea Legislativa, que designaría a Schiaretti, quien llegaría a la Cámara baja como diputado elegido en los comicios parlamentarios del 26 de octubre.

A su vez, la diputada y periodista Marcela Pagano dijo en el programa Punto y Aparte, de Punto a Punto Radio, que el jefe de Gabinete Guillermo Francos, vería con buenos ojos que Schiaretti fuera elegido presidente de la Cámara de Diputados a fin de año.

En defensa propia



Alertado por estos comentarios, Schiaretti usó sus redes sociales para negar cualquier veracidad a la especulación periodística. Mientras, Milei acusa lisa y llanamente al kirchnerismo de querer provocar un golpe de Estado para derrumbarlo. “Me quieren sacar”, “me quieren dar un golpe”, suele decir el Presidente, quien se atrevió a denunciar: “Me quieren matar”.

Los peronistas cordobeses consideran que en la esgrima verbal, Schiaretti no tiene competencia seria entre los libertarios, habida cuenta de lo que consideran “ingenuidad” y “falta total de experiencia” por parte de los dirigentes del partido violeta, incluidos sus candidatos legislativos. Entre otras cosas, Milei vino a Córdoba para sacarse una foto con Gonzalo Roca, un candidato vestido de dirigente novel por donde se lo mire –lo que no quiere decir malo– que liderará la boleta de La Libertad Avanza.

Schiaretti cruzó a Milei: “El Presidente miente descaradamente sobre mi propuesta fiscal”

Sin embargo, en medio de estas conjeturas, en el comando de campaña de Schiaretti se encendieron la luces de alarma por lo que consideran un riesgo que correrá Provincias Unidas en esta campaña electoral que se está despertando. Consideran que la difusión de datos que hablan de una supuesta operación para desestabilizar el gobierno del presidente Milei, no hace otra cosa que beneficiarlo. Un alto dirigente del justicialismo diagnosticó la situación: “Sin dudas, esto nos puede joder la vida en esta campaña”.

¿Por qué? El razonamiento de los justicialistas va por este lado: hablar de intento de desestabilización o de golpe al Presidente, sensibiliza a la ciudadanía que defiende a rajatabla la idea de que el mandato constitucional debe cumplirse. “Y si se empieza a hablar de la maniobra de desplazamiento, el votante se puede solidarizar con el Presidente y votar su lista en Córdoba”, explicó otra fuente que a menudo recorre los pasillos más restringidos del Centro Cívico.

Otro miembro del comando de campaña dio el trazo grueso de dos encuestas encargadas por el peronismo que se conocieron en las últimas horas: “Un sondeo dice que ganamos nosotros por cuatro puntos y el otro por 13 puntos… bueno habrá que ver cómo viene la mano, aunque yo creo que tenemos una diferencia a favor de al menos 5 por ciento”.



El reparto

Por otro lado, se analiza con bastante detenimiento el reparto de las nueve bancas que se elegirán en Córdoba el 26 de octubre. Algunas elucubraciones hablan de 5-3-1 (peronistas, libertarios y Natalia de la Sota) o de 4-4-1 (Provincias Unidas, La Libertad Avanza y De la Sota). Pero hay algunos sondeos que le atribuyen alguna chance al radical Ramón Mestre por la historia de la UCR y entonces pronostican: 4-3-1-1.

El único encuestador que anticipa que De la Sota obtendrá dos bancas en los comicios de octubre es Gastón Toro, titular de Grupo Feedback, quien en su dibujo otorga cuatro escaños al peronismo, tres a los libertarios y dos al espacio que lidera Natalia.

Mientras en Córdoba se hacen distintos análisis en base a pronósticos de resultados electorales, el gobernador Martín Llaryora inició un viaje de una semana larga que lo lleva a Londres, adonde fue a buscar financiamiento para posibles obras públicas.

Y Schiaretti planifica sus movimientos en el corto plazo, que lo llevan a recorrer con toda intensidad gran cantidad de localidades del interior con determinadas excursiones a la provincia de Buenos Aires. Los viajes al conurbano bonaerense serán para reforzar la campaña de Florencio Randazzo, primer candidato a diputado nacional por Provincias Unidas.

De paso, fortalece su presencia en un distrito en el que quiere y debe hacer pie, con vistas a las elecciones presidenciales de 2027. En esta botica, hay de todo.