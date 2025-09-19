Schiaretti cruzó a Milei: “El Presidente miente descaradamente sobre mi propuesta fiscal”

Tras el discurso de Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde acusó al cordobés de impulsar un aumento del déficit fiscal en siete puntos del PBI, Juan Schiaretti salió al cruce: “El presidente Milei miente descaradamente cuando se refiere a mi propuesta fiscal”, afirmó.

Javier Milei en Córdoba: "A mitad del año que viene la inflación habrá sido solo una mala historia que se habrá terminado"

El exmandatario detalló que su plan no busca elevar la presión tributaria, sino reformar el sistema impositivo a partir de tres ejes centrales. En primer lugar, una reforma tributaria sin más presión fiscal, que implica eliminar impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque, reemplazándolos por un IVA provincial, similar al esquema que funciona en Brasil. En segundo lugar, la eliminación de las retenciones a las exportaciones, un tributo que representa apenas el 0,9% del PBI y que, según subrayó, desde 2003 drenó más de 175 mil millones de dólares del interior productivo, de los cuales 35 mil millones provinieron de Córdoba. Finalmente, planteó el combate a la evasión impositiva, que alcanza al 3,7% del PBI, y cuestionó con dureza a Milei por considerar “héroes” a quienes no pagan impuestos, cuando la responsabilidad del Estado es justamente garantizar su cumplimiento.

“Lo innovador no es hacer equilibrio fiscal a los hachazos, como hace Milei, sino sostenerlo con equilibrio social, atendiendo a la gente y haciendo obras, como venimos demostrando en Córdoba hace más de 20 años”, subrayó.

El discurso de Milei en Córdoba

El Presidente, por su parte, insistió en que su gobierno “ordenó el fisco en seis meses” y que la economía “tocó fondo en abril de 2024” para luego empezar a recuperarse. También vinculó la propuesta de Schiaretti con un posible aumento del IVA al 42%: “¿Con qué lo vamos a financiar si no? O lo hacemos con emisión y vamos a la híper, o con más impuestos”.

Milei llegó acompañado por Karina Milei, Manuel Adorni, Martín Menem y Patricia Bullrich. En la Bolsa de Comercio, y luego en el Parque Sarmiento, lanzó la campaña nacional de La Libertad Avanza bajo la consigna “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, respaldando a Gonzalo Roca como primer candidato a diputado.