Caba: en seis meses creció 27% la población en situación de calle.

Según los datos del Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba), se contabilizaron 1.574 personas en situación de calle, lo que significa un aumento del 27% en comparación con noviembre de 2024, cuando habían sido registradas 1.236.

El informe se realizó de manera conjunta entre la Dirección General Red de Atención de la Subsecretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad.

El trabajo de campo se desarrolló entre las 18 horas de un día y las 6 de la mañana del siguiente, y abarcó la totalidad de las personas que pernoctaban tanto en la calle como en los Centros de Inclusión Social (CIS).

El informe indica que la población total en situación de calle ascendió a 4.522 personas en mayo de 2025. De ese total, el 65,2% (2.948 personas) se encontraba en un CIS, mientras que el 34,8% (1.574) dormía directamente en la vía pública. También se señala que en los CIS hubo un incremento respecto a la medición anterior: se alojaron a 135 personas más que en noviembre de 2024.

La comparación histórica muestra que en abril de 2023 se habían registrado 1.243 personas en calle, en abril de 2024 la cifra fue de 1.325 y en noviembre de ese mismo año se contabilizaron 1.236. El salto de los últimos seis meses llevó al número más alto en cuatro años. En paralelo, la población alojada en centros pasó de 2.813 a 2.948 en el mismo lapso.

Dentro de los CIS, el informe detalló que el 74,1% de las personas alojadas eran varones y el 25,8% mujeres. El peso relativo de los menores también fue significativo: el 15% tenía menos de 15 años, mientras que el 83% de los alojados superaba los 18. En términos de gestión, el 28,3% se encontraba en dispositivos administrados por el Gobierno de la Ciudad, el 31,8% en centros conveniados y el 40% en instituciones de gestión asociada.

En relación al lugar de nacimiento, el 35,4% de las personas alojadas en CIS nació en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el 52,4% provenía de la provincia de Buenos Aires u otra provincia del país y el 11,8% del extranjero. Casi la totalidad de las personas relevadas contaba con documentación: el 96,2% tenía documento argentino y el 2,1% extranjero, mientras que sólo el 0,8% carecía de identificación.

La población relevada directamente en la calle también mostró un marcado predominio masculino: el 80,1% eran varones y el 12,9% mujeres. El grupo etario más numeroso correspondió a quienes tenían entre 19 y 59 años, que concentraron el 85,3% de los casos. Entre los mayores de 60 años se observó un 6,8%, mientras que los menores de 18 representaron apenas el 1,3%.