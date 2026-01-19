Alemania dice que Trump llegó al límite con la amenaza a Groenlandia

La amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionar Groenlandia es un límite para la Unión Europea, y el bloque de 27 países debería considerar el uso de un mecanismo legal diseñado para repeler la coerción económica, según el ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil.

“Estamos experimentando constantemente nuevas provocaciones, estamos experimentando constantemente un nuevo antagonismo que el presidente Trump está buscando, y aquí nosotros, los europeos, debemos dejar claro que el límite ha sido alcanzado”, dijo Klingbeil el lunes en Berlín junto a su homólogo francés, Roland Lescure.

“Existe una caja de herramientas europea establecida legalmente que puede responder al chantaje económico con medidas de alto impacto, y ahora deberíamos examinar el uso de estas medidas”, añadió Klingbeil, quien también es vicecanciller del canciller Friedrich Merz.

Trump anunció el sábado un arancel de el 10% sobre bienes de ocho países europeos a partir del 1 de febrero, que subiría a el 25% en junio, a menos que haya un acuerdo para la “compra de Groenlandia”.

En respuesta, la UE mantiene conversaciones para imponer potencialmente aranceles sobre €93.000 millones (US$108.000 millones) de bienes de Estados Unidos si Trump cumple sus amenazas, según personas familiarizadas con las discusiones.

“Los límites ya han sido alcanzados, y cuando veo la amenaza a la integridad y soberanía de Groenlandia y a Dinamarca, he notado en las negociaciones que la gente espera que no cedamos al chantaje y que actuemos contra él”, dijo Klingbeil.

“Para mí, debe quedar claro en todo momento que Europa debe estar lista para actuar, y esto no puede prepararse a última hora”, añadió. “Estas preparaciones deben hacerse ahora”.

GZ