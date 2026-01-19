Donald Trump presiona y los mercados hablan. El oro y la plata alcanzan este lunes 19 de enero nuevos máximos históricos, impulsados por una fuerte búsqueda de activos refugio tras las amenazas del presidente estadounidense de imponer aranceles a varios países europeos, en medio de la escalada de tensiones por su intención de que Estados Unidos tome el control de Groenlandia, según informó la Agence France-Presse (AFP).

En tanto, la Unión Europea (UE) convocará una cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno en los próximos días para acordar una respuesta común a estas amenazas arancelarias. Según informó la agencia Radio Francia Internacional (RFI), la decisión fue anunciada por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, tras una reunión de emergencia de los embajadores de los Veintisiete celebrada el domingo en Bruselas.

"Trump, saca tus manos de Groenlandia": multitudinaria marcha en Dinamarca

Durante las consultas internas, los Estados miembros manifestaron un respaldo unánime a Dinamarca y a Groenlandia, y coincidieron en que el uso de medidas comerciales como herramienta de presión política es inaceptable, aunque reiteraron su disposición a mantener relaciones constructivas con Washington.

En este contexto, la soberanía de Groenlandia fue definida como una cuestión “existencial” para la Unión, en un contexto en el que algunos países del este europeo también expresaron preocupación por un eventual debilitamiento del apoyo estadounidense a Ucrania.

De esta manera, los líderes europeos acordaron intensificar su respuesta ante la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles del 10% —que podrían escalar al 25%— a ocho países de la región, incluyendo a Alemania, Francia y el Reino Unido, como medida de presión para que Estados Unidos pueda comprar Groenlandia.

Mientras los europeos califican la maniobra de "chantaje", la Unión Europea prepara un paquete de represalias que incluye gravámenes sobre 93.000 millones de euros en importaciones estadounidenses y el posible bloqueo de servicios financieros y comerciales. Esta escalada de tensiones podría poner en riesgo el pacto comercial firmado el año pasado y marcar un punto de ruptura diplomático ante una cumbre de emergencia programada para este jueves en Bruselas.

Cumbre extraordinaria, represalias en análisis y presión sobre Washington

Como señal de la gravedad de la situación, Antonio Costa confirmó que la cumbre extraordinaria se celebrará “en los próximos días”, con el objetivo de definir una estrategia común frente a las amenazas arancelarias. En paralelo, Francia y Alemania buscarán coordinar posiciones en una reunión de ministros de Economía en Berlín, mientras que el debate también se trasladará al Foro de Davos, donde Trump participará por primera vez.

Según un diplomático europeo citado por RFI, la reunión de embajadores dejó en claro que la UE dispone de “varios instrumentos” para responder si Estados Unidos avanza con nuevas medidas proteccionistas. Entre las opciones figura la reactivación de aranceles de represalia por hasta 93.000 millones de euros sobre productos estadounidenses, actualmente suspendidos hasta el 6 de febrero tras un acuerdo comercial alcanzado en el verano de 2025.

Trump amenaza a Europa con más aranceles, furioso porque se opone a la compra de Groenlandia

Varios países, entre ellos Francia, Alemania, Polonia y España, se manifestaron a favor de endurecer la respuesta. En ese marco, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que solicitará la activación del instrumento anti coerción de la UE si se imponen nuevos aranceles, aunque fuentes diplomáticas aclararon que por el momento no se ha tomado una decisión formal y que la prioridad sigue siendo la vía diplomática.

El temor a posibles nuevos aranceles dispara el precio del oro y la plata

Durante la apertura de los mercados asiáticos se observó una marcada huida hacia activos considerados seguros, lo que llevó al oro a trepar hasta los USD 4.690,59 por onza, mientras que la plata alcanzó los USD 94,12 por onza, niveles récord.

Según AFP, Trump volvió a tensar el escenario geopolítico al insistir en que Washington asumirá el control de Groenlandia —territorio autónomo de Dinamarca— por razones de seguridad nacional, argumentando la creciente presencia de Rusia y China en el Ártico.

El viernes pasado, tras fracasar las negociaciones con las autoridades groenlandesas y danesas, el exmandatario anunció que impondrá aranceles a ocho países europeos que se oponen a sus demandas. En concreto, precisó que a partir del 1 de febrero aplicará gravámenes del 10% a las importaciones provenientes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, porcentaje que subiría al 25% desde el 1 de junio si persiste la resistencia.

La reacción de los mercados fue inmediata: oro y plata profundizaron su suba, el dólar se debilitó y los futuros bursátiles europeos y estadounidenses cayeron con fuerza. En Asia, las bolsas de Tokio, Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur y Wellington operaron en baja en la apertura del lunes, mientras que Seúl y Taipéi lograron avanzar en sentido contrario.

lr