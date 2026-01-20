El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió este martes por la mañana una imagen generada con inteligencia artificial (IA) en su red social Truth Social que simula una conquista estadounidense sobre Groenlandia. La publicación, que no aclara que se trata de una imagen falsa, se produjo horas antes de la participación del mandatario en el Foro Económico Mundial de Davos, donde coincidirá con varios de sus aliados europeos en medio de un clima diplomático tenso.

Una de las imágenes muestra a Trump plantando la bandera de Estados Unidos en un paisaje nevado de Groenlandia, acompañado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el vicepresidente, J.D. Vance. En el montaje aparece un cartel que dice “Groenlandia, territorio de Estados Unidos, 2026".

EE.UU. advierte a Europa que planea avanzar con el control de Groenlandia

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Casi en simultáneo, el mandatario republicano publicó otro montaje fotográfico basado en una imagen real tomada el 18 de agosto pasado en el Despacho Oval, durante una reunión con líderes europeos que habían viajado a Washington para respaldar al presidente ucraniano Volodímir Zelenski. En la fotografía original, difundida por la Casa Blanca, el mapa visible correspondía a Ucrania.

Sin embargo, en la versión alterada que Trump compartió, el mapa fue reemplazado por uno del continente americano, donde Estados Unidos, Canadá y Venezuela aparecen cubiertos por la bandera estadounidense.

En ese encuentro figuran la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; además de Zelenski y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Una encuesta muestra que el apoyo a Donald Trump disminuye un año después de su regreso al poder

La difusión de estas imágenes ocurre en un contexto sensible. En las últimas semanas, Trump reiteró sus declaraciones sobre la posibilidad de que Estados Unidos se apodere del territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca, país miembro de la OTAN. Incluso, deslizó que podría hacerlo “por las buenas o por la fuerza”, lo que generó malestar en Europa y reacciones de preocupación entre sus aliados.

Los mensajes de Trump sobre Groenlandia se producen después de que el sábado pasado amenazara a ocho aliados europeos, entre ellos el Reino Unido y Dinamarca, con imponer aranceles del 10% si no se alcanza un acuerdo sobre el futuro de la isla, en la antesala del foro que reúne a los principales líderes políticos y económicos del mundo.

Trump anunció una reunión en Davos para discutir el control de Groenlandia

En paralelo, Trump anunció este martes que impulsará una reunión en Davos para abordar la situación de Groenlandia, luego de mantener lo que describió como “una muy buena llamada telefónica” con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Según explicó el propio mandatario en su red social Truth Social, durante la conversación con Rutte acordaron reunir en Davos a “las distintas partes” involucradas para discutir el futuro del territorio ártico.

Donald Trump pide US$1.000 millones por un lugar en su "Consejo de Paz", al que invitó a Javier Milei

Además, en su publicación Trump reiteró que el territorio estratégico es “fundamental para la seguridad nacional y mundial” y adelantó que planteará el tema de manera directa ante los líderes europeos, al señalar que en Davos les dirá que Estados Unidos tiene que "tener Groenlandia”.

Trump también compartió en redes sociales capturas de mensajes atribuidos a dirigentes europeos. En una de ellas, aparece un texto que adjudica al presidente francés Emmanuel Macron, quien supuestamente expresa su desconcierto por la postura estadounidense respecto de Groenlandia. En otra imagen, el remitente identificado como Mark Rutte le agradece su actuación en Siria y asegura: “Me comprometo a encontrar una solución para el problema de Groenlandia”.

TV/fl