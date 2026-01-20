Davos: Milei avanza en su sintonía con Trump y participa del Consejo de Paz

Finalmente, y luego de algunas habituales fricciones con la prensa, el presidente Javier Milei confirmó a través de la comunicación oficial del Gobierno que el próximo jueves participará de la firma del Consejo de Paz, una iniciativa impulsada por el mandatario norteamericano Donald Trump.

Mientras participa del Foro Económico Mundial de Davos, el jefe de Estado argentino dará un nuevo gesto de alineamiento político e ideológico con Estados Unidos, en el marco de un espacio internacional que busca contrarrestar el peso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la escena global.

Según la agenda oficial, Milei participará el próximo jueves a las 10:30 (hora de Suiza) de la puesta en marcha de este nuevo foro internacional, que tendrá a Trump como protagonista y que ya anticipa nuevas tensiones y fricciones a nivel internacional.

“AQUÍ TIENEN MI AGENDA EN DAVOS. Así los periodistas dejan de mentir inventando reuniones que no han estado nunca en el programa, para después vender como un fracaso la no realización de reuniones que ellos inventaron. Fin.”, bramó el jefe de Estado argentino este lunes, luego de que se difundiera la agenda oficial, la cual originalmente no contemplaba la participación en el Consejo de Paz.

La Casa Rosada mantuvo con celo y hermetismo las actividades del Presidente durante su estadía en Suiza, y recién este martes se dio a conocer que el mandatario argentino participará del foro organizado por Donald Trump.

El portal Infobae informó que la Argentina no abonará los U$S 1.000 millones que se requieren para la membresía dentro del Board del nuevo organismo, aunque esta decisión no inhibirá la participación de Milei en el evento.

Ahora, las miradas estarán puestas en la posibilidad de un cruce o acercamiento entre Milei y Trump, dado que mañana ambos jefes de Estado brindarán discursos ante mandatarios, inversores, CEOs y la atención del mundo político y económico internacional.



En ese marco, Milei disertará por segundo año consecutivo en el Foro de Davos, donde volverá a plantear un discurso con eje en la “batalla cultural”, reafirmará su alineamiento con la administración Trump y repasará los logros de su plan económico, centrado en el ajuste fiscal, la reducción del gasto público y el orden macroeconómico.

En línea con la administración estadounidense, el Gobierno argentino también analiza la salida de múltiples organismos internacionales. En rigor, se trata de más de 60 organismos que la Casa Rosada evalúa abandonar desde el inicio de la gestión, y que implican costos, gastos y erogaciones permanentes para sostener la representación argentina ante esos espacios multilaterales.

