Contra todos los pronósticos, Antonio Mauad vuelve al Servicio Meteorológico: acefalía y disputas internas

Después de cinco meses de acefalía, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volverá a tener director. Según confirmaron a PERFIL fuentes oficiales, en los próximos días se publicará el nombramiento del militar retirado y ex combatiente de Malvinas Antonio José Mauad. La noticia sorprendió, ya que se trata de la persona que había ocupado ese cargo hasta agosto de 2025 y que se fue en medio de versiones cruzadas. Como nunca había sucedido antes, el organismo se convirtió en un bastión de disputa política.

Desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, la conducción del SMN fue un problema. La primera directora fue Yanina García Skabar, una mujer con una larga trayectoria en ciencias de la atmósfera que había sido designada durante la gestión de Alberto Fernández. Fue reemplazada en marzo de 2024 por Alejandro De La Torre, un físico que sobrevivió en el cargo solo ocho meses.

Negacionismo climático: el fuego político de Milei que quema la Patagonia

Mauad reemplazó a De La Torre en enero de 2025 y se fue en agosto. En octubre, el Gobierno confirmó que ese lugar sería ocupado por el investigador y oceanógrafo Pedro Di Nezio, pero su nombramiento nunca se concretó.

El SMN depende del Ministerio de Defensa. De ahí que el regreso de Mauad, que es jubilado de la Fuerza Aérea, se pueda leer en relación a la llegada al Gabinete del teniente general Carlos Presti.

Cada recambio generó ruido y el Gobierno siempre sugiere problemas de conducción y dificultades con los trabajadores del SMN, sobre todo con los sindicalizados. También suelen hablar de “corporativismo mediático” para patalear por los cuestionamientos por parte de meteorólogos famosos de la televisión, que vienen señalando la falta de idoneidad de los directores mileístas.

El regreso de Mauad, el hombre eyectado en la gestión Petri y atacado por Bullrich

El regreso de Mauad fue dado a conocer por Clarín, que tuvo acceso a un borrador del decreto de su designación. “A juzgar por el pasado reciente de idas y venidas nunca se sabe si la trama conflictiva que involucra al SMN desde hace más de un año tendrá una nueva vuelta de tuerca antes del desenlace”, escribió el periodista Pablo Sigal.

Cuando fue anunciado por primera vez como director, Mauad se enfrentó a las críticas de los especialistas en meteorología. En particular, se cuestionó que no cumpliera con los requisitos establecidos por el decreto 1432/2007, que exige que el director del organismo tenga un título universitario de cinco años de duración vinculado a las ciencias de la atmósfera.

Mauad es egresado del Instituto Universitario Aeronáutico, donde cursó la Licenciatura en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales. Más tarde, completó un Máster en Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria en España. En la Fuerza Aérea Argentina acumuló más de 40 años de trayectoria como piloto.

De ahí que, tanto en enero de 2025 como ahora, en Defensa se defienda su designación. “El decreto dice que el título debe estar vinculado a las ciencias de la atmósfera y Mauad tuvo materias específicas que lo formaron para la comprensión científica del medio atmosférico”, respondieron desde el ministerio.

A pesar del debate, en su primera gestión como director, Mauad logró una administración sin mayores conflictos. De hecho, tuvo una buena convivencia con los trabajadores del SMN, quienes reconocen que fueron escuchados. Uno de los principales reclamos que tuvo que atender el excombatiente fue por la reducción del personal. En la era Milei (y hasta la actualidad), hubo alrededor de 170 bajas por despidos, jubilaciones y renuncias por sueldos bajos.

Para los trabajadores del sector consultados por PERFIL se trata de un número alarmante y cuentan que afectó, sobre todo, a los observadores primarios que trabajan en distintos puntos del país. La consecuencia, dicen, es una degradación del servicio que se le ofrece a la sociedad. Durante el paso de Mauad por el SMN prácticamente no hubo bajas.

Cuando dejó el cargo en agosto, se comunicó con los delegados gremiales y con el personal a través de un correo electrónico. Mauad les agradeció el compromiso y se manifestó orgulloso por haber estado al frente del organismo. La razón de su salida nunca quedó clara. En los pasillos del SMN lo dicen sin vueltas: “Petri pidió su cabeza”.

Denuncian que el SMN lleva 5 meses sin director y el Gobierno quiere volver a poner al funcionario que renunció a ese cargo

El equipo que trabajaba con el ex ministro lo niega. “No le pedimos la renuncia. La realidad es que es una persona mayor. Es muy idóneo, pero hay que entender que el SMN está muy sindicalizado y siempre hay un ‘pero’ para todo. Y Mauad no podía laburar tranquilo”, respondieron a PERFIL.

En el paso de Mauad por el SMN hubo un episodio que fue interpretado como un golpe interno. Cuando se produjeron las inundaciones de Bahía Blanca, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó al organismo de haber hecho un cambio de alerta naranja a roja demasiado tarde y que no hubo margen para que los vecinos pudieran tomar recaudos.

La declaración generó malestar en los trabajadores, que sí habían emitido las alarmas correspondientes, y le transmitieron su enojo a Mauad, que les dio la razón. Desde ATE lanzaron un comunicado para desmentir a la ex ministra.

Pedro Di Nezio, el director que no fue y los cinco meses de acefalía

Con la renuncia de Mauad, volvió la incertidumbre al SMN. Después de dos meses sin director, se supo que el elegido por el Gobierno era Pedro Di Nezio, un investigador que se encontraba radicado en Estados Unidos desde 2005 y que se había especializado en los fenómenos de “El Niño” y “La Niña”.

Di Nezio regresó al país para asumir el cargo. “Es un honor que me hayan ofrecido el puesto. Amo a la Argentina profundamente. Extrañé vivir acá por mucho tiempo y estoy muy contento de volver para hacer esto”, le respondió a Clarín. A pesar de tener una extensa trayectoria su nombre también generó ruido, ya que había sido propuesto por su primo, Felipe Pérez Ponisio, el director de Supervisión Logística Operativa del Ministerio de Defensa y ex candidato a diputado bonaerense.

En un ambiente científico hiperespecializado, la convocatoria de un familiar que no estaba radicado en Argentina y cuya experiencia se reducía al hemisferio norte generó malestar en el organismo. Sin embargo, Di Nezio nunca fue nombrado en el Boletín Oficial. Visitó el organismo una vez en octubre, durante el brindis por el aniversario del SMN, pero no fue presentado de manera formal.

Hoy las autoridades explican que la designación “quedó en stand by” porque el trámite se demoró y quedó muy cerca de la fecha de la transición. La llegada de Presti no implicó una continuidad del trabajo de Petri en el SMN. Al contrario: decidió volver a buscar al hombre que había sido desplazado por el actual senador.

Mauad ahora pretende retomar su gestión. No va a hablar en público hasta que su designación sea oficial. Su objetivo, dicen en su entorno, es poner el foco en la innovación tecnológica, en actualizar la aplicación móvil del organismo y sumar inteligencia artificial a las capacidades predictivas del SMN para mejorar el servicio a la población.

Recambios fallidos, el patrón libertario en el Servicio Meteorológico Nacional

Alejandro De La Torre, el primer hombre puesto por la administración de La Libertad Avanza, también había sido cuestionado por no tener una formación específica en el área.

Se trata de un físico que dirigió campañas antigranizo en Mendoza, pero que no consiguió respaldo interno. En los días previos a su salida, la presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), Carla Guilzia, difundió un video en el que se exigía la “designación de un profesional idóneo”.

Aquella primera etapa estuvo atravesada por el caos y fue uno de los lugares donde el mileísmo decidió dar la famosa "batalla cultural". Los trabajadores del SMN denunciaron en aquel momento que se les había indicado evitar el uso de términos como "cambio climático" y "calentamiento global" en los informes. En este posicionamiento ideológico quizás se pueda encontrar alguna respusta al derrotero del SMN.

Los especialistas del sector por ahora prefieren mantener la cautela y esperar a ver qué decisiones toma Mauad. En off, una persona que conoce el organismo aseguró: "El problma de este Gobierno es que no sabe bien a qué se dedica el Servicio Meteorológico Nacional. Y si a eso le sumás el negacionismo, el rechazo a la producción científica y el objetivo manifiesto de Milei de destruir el Estado tenés el combo perfecto. Hasta ahora, el organismo continuó funcioando porque aunque no haya autoridades, los trabajdores se hicieron cargo a pesar de cobrar sueldos imposibles".

La baja de De La Torre se explicó entonces por las tensiones que generó su nombramiento. Pero en el entorno de Petri aseguran hoy que dejó el cargo por una enfermedad. Habrá que esperar para saber si Muad rompe con el patrón libertario de directores fallidos.

